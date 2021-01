Große Herausforderungen für den TuS im Jubiläumsjahr

Iserlohn Der Iserlohner Großverein hat die Räumlichkeiten in seiner neuen Geschäftsstelle am Hombrucher Weg bezogen.

Der Sportverein mit dem breitesten Angebot in der Region hat gerade ein Jahr eingeläutet, das ziemlich ereignisreich zu werden verspricht. Auch wenn man das derzeit angesichts ausbleibender sportlicher Aktivitäten im Lockdown kaum für möglich halten mag. Aber der TuS Iserlohn wird 175 Jahre alt, was natürlich gefeiert werden muss. Er wird zudem eine neue Führung bekommen, denn der Vorsitzende Rainer Risse will sein Amt abgeben, ebenso der für die Finanzen zuständige Otto Will. Der Zeitplan für den Wechsel im operativen Geschäft ist noch nicht klar, aber es soll die Delegiertenversammlung als Präsenzveranstaltung geben.

Es ist also viel zu organisieren in der Schaltzentrale des Vereins, und die ist ab sofort unter einer neuen Adresse zu finden. Denn der Umzug der Geschäftsstelle von den Räumlichkeiten bei B&U, die über 20 Jahre genutzt wurden, zum Hombrucher Weg 5 ist abgeschlossen, und an den Öffnungszeiten hat sich nichts geändert (alles weitere unter www.tus-iserlohn.de).

Geschäftsführer Axel Kahl erinnert daran, dass der Standortwechsel zunächst keine Begeisterung auslöste. Aber B&U kann jetzt eine komplette Etage zu marktüblichen Preisen vermieten, und deshalb musste der TuS weichen. „Was Gerd Heutelbeck für den Verein getan hat, in dem er eben keine normale Miete für unsere Geschäftsstelle verlangt hat, ist gar nicht hoch genug zu bewerten. Wir reden hier über den gesamten Zeitraum von einem sechsstelligen Betrag“, sagt Kahl. Aber auch das neue Domizil ist mit Sponsoringleistungen verknüpft, ansonsten hätte der Verein die Umlage für die Mitglieder erhöhen müssen.

Am Hombrucher Weg etwas mehr Platz und kostenlose Parkplätze in unmittelbarer Nähe zu haben, wird als Vorzug gewertet. Aber anders als in der City ist die Geschäftsstelle nicht so einfach fußläufig erreichbar.

„Dafür liegt sie näher am Hemberg, wo ja die meisten Aktivitäten unseres Vereins stattfinden,“ erläutert Kahl.

Und an Besucherverkehr in den neuen Räumen dürfte es spätestens nach Ende des Lockdowns nicht mangeln. Denn alle Sportlerinnen und Sportler, die eines der zahlreichen Rehasport-Angebote nutzen wollen, müssen zunächst ihre ärztliche Verordnung in der Geschäftsstelle vorlegen und erhalten dort auch eine erste Beratung. Ohne diese feste Anlaufstelle hätte der TuS seinen Reha-Bereich in dieser Größenordnung gar nicht aufziehen können. Zu Spitzenzeiten sind allein in dieser Sparte 350 Personen aktiv.

Für Axel Kahl passt das genau zum Konzept des Vereins, im Breiten- und Gesundheitssport die zentrale Säule aufzubauen. Vielfalt wird ja ohnedies groß geschrieben. Vor 20 Jahren, als man mit der Geschäftsstelle gerade bei B&U eingezogen war, zählte der TuS 13 Abteilungen. Heute werden insgesamt 24 Sportarten angeboten, und gerade im Coronajahr gab es einen Boom beim Beachvolleyball, Parkour und auch in der Mountainbikeabteilung. Immer mehr Sportarten sind mittlerweile unter dem Dach des TuS vereint, Discgolf ist gerade in den Startlöchern, aber die Mitgliederzahl ist geringer als zu Beginn des Jahrhunderts. Damals waren es rund 3000, heute sind es noch gut 2500. „Die Fußballer sind raus, die Tennisabteilung hat sich halbiert, und auch die Altersabteilung existiert nicht mehr so wie damals“, nennt Kahl die Gründe.

Dass es im Jubiläumsjahr Zuwachs geben wird, ist fraglich, weil die Folgen des langen Lockdowns nicht absehbar sind. Aber der TuS wird massiv auf sich und sein Angebot aufmerksam machen. Ob über die neu gestaltete Homepage, mit neuen Flyern oder mehr Aktivität in den Social-Media-Kanälen. Ob es wie geplant die große Demonstration der Vielfalt beim Aktionstag am 12. Juni geben kann, ist allerdings nicht gesichert. „Viele Großveranstaltungen sind bis Mai abgesagt, und wir werden im nächsten Monat entscheiden, ob wir an diesem Termin festhalten“, sagt Axel Kahl. Dann wird auch der weitere Fahrplan im Jubiläumsjahr abgesegnet, an dessen Ende ganz sicher wieder „Weihnachten to go“ stehen wird. Denn die Dezember-Aktion mit diversen Stationen auf dem Hembergparkplatz war ein voller Erfolg und zeigte, wozu dieser Großverein fähig ist, wenn die Abteilungen zusammenarbeiten.