Gründliche Analyse nach enttäuschender Saison

Iserlohn Die Iserlohn Roosters eSports sind hinter ihren eigenen Erwartungen zurückgeblieben

Daniel Kosdei kommt direkt auf den Punkt: „Wir haben unser Saisonziel komplett verpasst.“ Der 33-jährige Iserlohner gründete 2019 mit drei Freunden den Iserlohner eSport Club und stellte mit weiteren Mitstreitern ein Eishockeyteam auf die Beine, das auf der Playstation im Online-Modus gegen andere Mannschaften antritt, die sich auf ganz Europa verteilen. Im Herbst des vergangenen Jahres entstand eine Kooperation mit den Iserlohn Roosters, wodurch es möglich wurde, dass die eSportler ebenfalls als Iserlohn Roosters antreten und auch das Logo nutzen dürfen. Die Premiere stieg im November in der viertklassigen ECL Neo, in der die Play-offs als klares Ziel ausgegeben und ebenso deutlich verpass wurden.

Acht Punkte fehlten letztendlich. Unmittelbar nach dem Ausscheiden haderte das Team nicht lange, sondern stürzte sich in die Ursachenanalyse. Und was dabei herausgekommen ist, dürfte den heimischen Eishockeyfans bekannt vorkommen. Kosdei führt aus: „Das Aus haben wir uns selbst zuzuschreiben. Wir haben uns gegen stärkere Teams gut geschlagen, es aber gegen die direkten Konkurrenten um einen Play-off-Platz verbockt und häufig Führungen nicht über die Zeit gebracht. Außerdem haben wir zu selten aufs Tor geschossen und unsere Bullyquote war schwach. Dann haben wir im Schnitt 4,39 Tore pro Spiel kassiert, was definitiv zu viele sind. Das liegt daran, dass wir in der Abwehr nicht gut harmoniert und als Einheit verteidigt haben und zu offensiv ausgerichtet waren.“ Immerhin konnte dadurch vor allem ein Spieler immer wieder in Szene setzen: „Michael Brechbühl, unser Mitspieler aus der Schweiz, hat 18 Tore in 18 Spielen erzielt und 21 Assists beigesteuert. Er war unser bester Mann, sowie Dreh- und Angelpunkt unseres Spiels“, lobt Kosdei, der selbst auf zehn Tore und ebenfalls 21 Beihilfen kam.

Als weitere Ursache für das enttäuschende Abschneiden benennt er die außergewöhnlich hohe Leistungsdichte in dieser ECL neo, die für Einsteigerteams gedacht ist und den Boden des vierstufigen gesamteuropäischen Ligasystems darstellt. Darüber existieren n dieser Reihenfolge die ECL „Lite“, „Pro“ und ganz oben die „Elite“. „Einige Teams hätten eigentlich in die ECL ,Lite‘ gehört. Vor allem unsere Gruppe hat sich als extrem stark herausgestellt.“ Bei dieser Analyse gerät leicht in Vergessenheit, dass es sich „nur“ um ein Computerspiel handelt. Aber nicht nur mannschaftsintern oder am Seilersee ist das Interesse am erfolgreichen Abschneiden eines Teams, das als Iserlohn Roosters antritt, groß. „Zu einem Gespräch ist es aus Zeitgründen aber noch nicht gekommen“, sagt Kosdei. Zahlreiche Interessierte verfolgten die Spiele und drückten den Iserlohnern die Daumen.

Zu den Konsequenzen, die die eSport-Roosters aus der ECL-Saison gezogen haben, gehören auch personelle Veränderungen. „In der Abwehr und im Tor werden wir uns neu aufstellen.“ Einige Akteure werden künftig nicht mehr zum Team gehören, andere kommen hinzu. Erste Verstärkung ist der Finne Iiro Kalli, der zuletzt in der höheren ECL „Lite“ gespielt hat. „Das ist unsere absolute Topverpflichtung“, urteilt Kosdei. Groß ist die Freude zudem, dass das neue öffentliche Interesse am Team schon nach wenigen Wochen Früchte trägt. Mit Leon Stange und Robin Sinnen sind zwei Spieler aufgenommen worden, die über die Sozialen Medien auf die Mannschaft aufmerksam geworden sind. Über Try-outs sicherten sie sich ihren Platz im Kader. Bevor diese ECL erneut in Angriff genommen wird, warten zwei Herausforderungen auf das Iserlohner Team: Demnächst soll ein Vorbereitungsturnier auf die GCL-Saison ausgerichtet werden, die Ende dieses Monats startet und sich auf den deutschsprachigen Raum beschränkt, und in der die Roosters noch zweitklassig sind. Play-offs und Aufstieg sind auch hier die großen Ziele.