Gute Basis für den großen Wurf

Die Winterpause hat für die Landesliga-Fußballer von Borussia Dröschede länger als für alle anderen höherklassig aktiven Mannschaften gedauert. Doch am Sonntag geht es auch für die Mannschaft von Dragan Petkovic wieder los. Wie sind die Aussichten des Wintermeisters in der nur 14 Mannschaften zählenden Liga?

Die Ausgangslage

Mit einer Erfolgsserie von 19 Punkten aus sieben Spielen setzte sich die Borussia vor Weihnachten an die Spitze des Feldes, die sie am spielfreien ersten Restrundenspieltag räumen musste. Denn Verfolger Hagen 11 startete mit einem 2:1 gegen Langenholthausen. In Lauerposition bleibt RW Erlinghausen, das schon ein Spiel mehr absolviert hat und drei Punkte schlechter gestellt ist. Und beim Watzke-Klub kassierte Dröschede am 13. Oktober auch die letzte Niederlage (2:3).

Die Vorbereitung

Dragan Petkovic hat seine Mannschaft früh in den Testspielbetrieb geschickt und dabei bevorzugt höherklassige Gegner ausgesucht. „Mir war es wichtig, dass wir an unseren in der Hinrunde offenkundigen Defiziten gearbeitet haben“, sagte der Coach und verwies auf Probleme in der Rückwärtsbewegung nach eigenem Ballverlust. Deshalb waren ihm spielstarke Kontrahenten wichtig, und Niederlagen nahm er dafür in Kauf. „Wenn ich nur auf die Ergebnisse schaue, müsste ich als Trainer deprimiert sein. Aber in den letzten Wochen habe ich spielerische Fortschritte gesehen, die mich zuversichtlich stimmen“, sagte Petkovic.

Die Testspielresultate: 3:3 (H) TuS Ennepetal, 2:3 (A) Kirchhörder SC, 0:2 (H) Türkspor Dortmund, 1:3 (A) RW Ahlen, 1:3 (H) TuS Hordel, 1:1 (H) Holzwickeder SC.

Die personelle Situation

In der Wintertransferperiode hielt sich die Borussia zurück. Vincent Kemper verließ die Emst in Richtung SC Hennen, neu hinzu gekommen ist Kubilay Tekin vom SV Deilinghofen/Sundwig, der noch bis zum Sommer für Kirchhörde in der Westfalenliga spielte. Im Training gab es durchweg eine sehr hohe Beteiligung, echte Verletzungsproblem blieben aus, so dass Petkovic zum Start aus der Winterpause aus dem Vollen schöpfen kann. Bei der Generalprobe gegen Holzwickede zog sich Abdelaziz Slimi jedoch eine Fußprellung zu, sein Einsatz am Wochenende ist gefährdet.

Die Perspektiven

Dröschede kann aus eigener Kraft Meister werden und auch kein anderes Ziel verfolgen. Aber der Trainer hebt mahnend den Zeigefinger und verweist darauf, dass die Borussia in der Restrunde von der Konkurrenz erheblich ernster genommen wird. „Und wenn wir eine Verletzungsmisere wie in der Hinrunde haben sollten, können wir das nicht mehr so gut kompensieren. Denn da haben einige junge Burschen über ihre Verhältnisse gespielt.“

Ein Manko: Von den noch ausstehenden elf Spielen müssen sieben auswärts bestritten werden, und auf der Emst gastieren noch Hagen 11 und Obersprockhövel. Und noch ein Problem: 22 der bisher 34 Treffer gehen auf das Konto des Duos Nweke/Rödel. Die Abhängigkeit sollte abgebaut werden, und gute Ansätze zeigten zuletzt Haris Dzafic und Yahia Bouaich.

Die Konkurrenz

Für Dragan Petkovic waren schon vor der Saison der SC Obersprockhövel und RW Erlinghausen die Titelaspiranten. Beide sind nach wie vor gut im Rennen. Tabellenführer Hagen 11 hat zwar personell nachgelegt (u. a. Serafettin Sarisoy vom FC Iserlohn ), aber der Borussen-Coach sieht in den Elfern nicht den Hauptkonkurrenten.

Die Prognose

Wie so oft wird viel vom Start abhängen. Dröschede beginnt beim Letzten Berleburg, dann kommt Obersprockhövel, und es folgen die Auswärtshürden in Langenholthausen und Brilon. Stehen die Borussen Ende März ganz oben, wird die Titelvergabe nur über sie laufen.