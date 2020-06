Handball-Start im Oktober?

Zwei Modelle für heimische Vereine.

Iserlohn. Die Ligenleiter der Handball-Ober- bis Landesligen warteten jetzt auf den diversen virtuellen Staffeltagen mit zwei Modellen zum Start und weiteren Verlauf der Saison 2020/21 auf. Bis Ende diesen Monats sollen vor allem Entscheidungen zum Modus gefällt werden.

16 Mannschaften befinden sich künftig in der Oberliga, in der auch der HTV Hemer wieder mitmischt. Deren Staffelleiter Andreas Tiemann stellte zum einen das Standardmodell mit einer ganz normalen Hin- und Rückrunde vor. Dies lässt sich trotz eines dicht gedrängten Spielplans allerdings nur umsetzen, wenn ab dem Wochenende 3./4. Oktober außer Weihnachten, Karneval und Ostern immer gespielt wird und die Saison bis Anfang Juni 2021 läuft. Alternativ brachte Tiemann eine verkürzte Variante ins Gespräch, bei der am Wochenende 24./25. Oktober der Startschuss fallen würde.

Hierbei sollen zwei Achtergruppen nach regionalen Gesichtspunkten gebildet werden, die sich dann nach Hin- und Rückspielen mit den vier besten und vier schlechtesten Teams der anderen Gruppe messen. Mitgenommen werden die Punkte gegen die direkten Konkurrenten, und in den dann folgenden Spielen sollen schließlich die Auf- und Absteiger ermittelt werden.

„Wir haben die beiden Modelle zur Kenntnis genommen und werden uns am Wochenende intern beraten, für welche Variante wir uns am Sonntag entscheiden“, erklärte der HTV-Vorsitzende Olaf Klein auf Nachfrage. Bislang sei ja ohnehin noch nicht klar, ob zu den angegebenen Terminen wieder Handball gespielt werden könne.

Der in die Landesliga aufgestiegene TV Lössel ist durch den vermehrten Aufstieg einer von nunmehr 70 Klubs in diesen Ligen. Hier wurde die Einführung einer fünften Staffel in den Raum gestellt, um die 14er Stärke zu erreichen. Möglich ist, gerade bei einem späteren Start aber auch die Bildung von sechs Elfer- oder Zwölfer-Staffeln.

„Wir werden das am Wochenende besprechen, allerdings sehe ich kleinere Staffeln durchaus positiv, weil die Saison sonst bis Juni dauern würde, was doch sehr lang wäre“, antwortete Lössels Coach Henning Schierbaum. Aufgrund des späten Starttermins hat man beim TVL zunächst einmal die Intensität der Vorbereitung heruntergefahren. „Bis Oktober wird das sonst arg lang“, so Trainer Schierbaum.