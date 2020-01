Volleyballerinnen nach erstem Satz besser.

Hennen ringt Ahaus nieder

Volleyball, Damen-Oberliga: SC Hennen - VfL Ahaus 3:1 (14:25 25:20 25:21 27:25). Schwerstarbeit hatten die Hennerinnen gegen den Tabellensiebten zu verrichten, was laut Trainer Christoph Schulte zu erwarten war. „Ahaus liegt uns nicht“, sagte er schon vor der Partie. Auch über die Ansetzung am Samstag- statt am Sonntagabend waren die Gastgeberinnen nicht glücklich. Weil frische und Konzentration fehlten, ging der erste Satz an die Münsterländerinnen.

Mit einer 5:1-Führung startete Hennen in den zweiten Satz. Schulte registrierte zufrieden, dass die Aufschläge nun präziser kamen und dass die Angreiferinnen variabler spielten. Offenbar war der SC nun in der Partie angekommen. Das galt auch für den dritten Satz, in dem Ahaus kurzzeitig führte. „Aber das hat mich nicht beunruhigt. Ich habe gemerkt, dass meine Mannschaft unbedingt gewinnen wollte.“ Besonders Natascha Marks und Tanja Schulte bogen durch ihren Einsatz den Satz noch um. Im vierten Abschnitt lag der VfL nahezu durchgehend in Führung, ohne sich jedoch vorentscheidend abzusetzen. Dem SC Hennen unterliefen zu viele Fehler, die erst beim Stand von 24:22 abgestellt wurden. Der zweite Matchball wurde schließlich verwertet.

SCH: Marks, Rosenbaum, Drechsel, Weinrich, Schulte, Becker, Hartmann, Rabe, Westebbe, Oefner, Düchting, Zimmerers.