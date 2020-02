Iserlohn. Handball-Nachwuchs: TV Westig fährt ungefährdeten Sieg gegen Ahlen ein und festigt Rang zwei.

HTV Hemer gewinnt das B-Jugend-Derby

Beim heimischen Handball-Nachwuchs stand in der B-Jugend-Verbandsliga das Derby in Letmathe an. Von den beiden C-Jugendvertretungen gewann nur der TV Westig.

B-Jugend-Verbandsliga: Letmather TV - HTV Hemer 20:28 (11:13). Die Gäste legten einen hervorragenden Auftritt hin und gewannen verdient. Sie bemängelten die im ersten Durchgang „übermotivierte Gangart“ des LTV. Dessen Trainer Dirk Basener monierte, dass man in der Abwehr zu zögerlich agierte und im Angriff phasenweise die taktischen Mittel zu fehlen schienen. Lange Zeit war es vor der Pause ein Spiel auf Augenhöhe, erst in der Endphase bekam der LTV Probleme.

Nach dem Wechsel schenkten sich die Kontrahenten nichts, beide Torhüter zeichneten sich aus, und die Hausherren nutzten eine Überzahl zum 15: 15. Danach riss der Faden, was zu einem 8:2-Lauf der Hemeraner führte. Das war die Vorentscheidung. Die LTVer verzettelten sich in Einzelaktionen, und in der Abwehr fehlten Konsequenz und Aggressivität. Am Ende war der HTV dem Gegner in allen Belangen überlegen, so dass der Sieg auch in der Höhe in Ordnung ging.

LTV: L. Müller, Stoppa; N. Lazin (4), Vorhoff (9), Burghardt, D. Müller, M. Lazin, Blanke (3), Binner (1), Bergers, Tiesler (1), Pfeil, Hoffmann (2). - HTV: Zylla, Riekenbrauck (11), Schulz, Gerhold, Brückner (1), Hardam, Hötger (7), Weihrich (1), Telgenbüscher (2), Danker, Klute (5), Dodt (1).

C-Jugend-Oberliga: TV Westig - JSG HLZ Ahlen 40:28 (19:11). Einen weiteren wichtigen Sieg verbuchte das Team von Alfred Klein. Schnell stand es dank der Paraden von Grothe und schwacher Abschlüsse der Gäste 9:1 (10.). Diesen Vorsprung verwalteten die Westiger gekonnt bis zur Halbzeit. Nichts deutete bis dahin darauf hin, dass das Spiel nach dem Wechsel allen Beteiligten entglitt. Beide Teams kassierten zwischen der 30. und 40. Minute zusammen zehn Zeitstrafen, so dass sich zwischenzeitlich jeweils nur vier Feldspieler gegenüberstanden. Danach wurde aber wieder Handball gespielt, und die Westiger bauten ihren Vorsprung bis zum Ende weiter aus.

TV Westig: Grothe; Ecker (1), Welter, Behme (8), Ellert (12/4), Beuke, Richter (11), Dresel (1), Selle, Bökenkamp (5), Marchlewitz (2), Heyng, Amelung.

Verbandsliga: HVE Villigst-Ergste - HTV Hemer 31:24 (13:14). Eine deutliche Niederlage kassierte der HTV gegen den Dauerrivalen aus Schwerte. Danach sah es zur Halbzeit nicht aus. Zu Beginn mangelte es der Abwehr an Zugriff, was sich nach einer HVE-Auszeit (14.) besserte. Einen zwischenzeitlichen Drei-Tore-Rückstand wandelte der HTV in eine 13:10-Führung um, und Keeper Stoppa zeigte in der ersten Halbzeit eine starke Leistung. In der zweiten Hälfte verloren die Gäste auch aufgrund eines schwachen Schiedsrichters völlig den Faden und gerieten bis zur 40. Minute mit sechs Toren ins Hintertreffen.

HTV: Stoppa (ab 26. Kranefuß); Sagner (4), Conrad (2/1), Breitenstein (1), Peters (1/1), Häseler (1), Michaelis, Blank, Sönnecken (1), Leggemann, Gerke (5), Klemm (4), Schaefer.