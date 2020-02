HTV holt sich sein Erfolgserlebnis

Souverän wie erwartet ist Handball-Oberligist HTV Hemer ins Endspiel des Kreispokals eingezogen. Neu-Trainer Volker Isenberg sah am Samstagabend im Grohe-Forum eine spielfreudige Mannschaft, die das umsetzte, was zuvor besprochen wurde.





Handball, Kreispokal-Halbfinale: HTV Hemer - HV Sundern 41:20 (18:7). „Wir wollten mit viel Tempo spielen und in der Deckung gut stehen. Das hat funktioniert, auch wenn es gerne vier, fünf Gegentore weniger hätten sein können“ schilderte Isenberg, der vielen Spielern reichlich Einsatzzeit gab. Den bis dahin letzten Pflichtspielsieg feierte der HTV am 23. November, damals zog er durch einen 31:22-Sieg beim TV Wickede-Ruhr ins Pokalhalbfinale ein. Der TV Wickede-Ruhr spielt ebenso wie Sundern in der Bezirksliga.

Beide HTV-Torhüter leiten zahlreiche Tore direkt ein

Am Samstag war der Zwei-Klassen-Unterschied noch deutlicher zu erkennen. Über weite Strecken verlief die Partie nach diesem Muster: Die Gäste bissen sich an der Hemeraner Deckung die Zähne aus. Kam es dennoch zu Abschlüssen, so waren diese häufig harmlos und meistens kein Problem für den Hemeraner Torwart. Im ersten Durchgang handelte es sich dabei um Maximilian Müller, nach der Pause durfte Alexander Wizy ran. Beide überbrückten das Spielfeld gerne mit langen und platzierten Würfen nach vorne, wo schon ein Mitspieler lauerte, während Sunderns Spieler erst noch nach hinten eilen mussten. Das kostete wertvolle Kraft.

Doch es gab eben auch diese fünfminütige Phase in der zweiten Halbzeit, in der die Gäste sieben Tore erzielten, woraufhin Isenberg eine Auszeit nahm und seinen Spielern ruhig und sachlich erklärte, was sie besser machen sollen. Die Anweisungen fruchteten.

Es herrschte überhaupt eine entspannte Atmosphäre im Grohe-Forum – sowohl auf dem Spielfeld, als auch auf der Tribüne. Zwei Beispiele: Als der auf der Bank sitzende zehnfache Torschütze Juraj Bratka seinen Arm reflexartig nach einem ins Aus fliegenden Ball streckte und dadurch ins Spielgeschehen eingriff, wurde er von Schiedsrichter Guido Stirnberg höflich-lächelnd und eben nicht grimmig-vorwurfsvoll auf seinen Fehler aufmerksam gemacht. Außerdem gab es die gelbe Karte, dann ging es weiter. Und als 115 Sekunden vor Spielende das Licht in der Halle ausfiel, scherzten die mitgereisten Sunderner, dass sie so natürlich keine Chance hätten, das Spiel zu gewinnen.

Es stand zu diesem Zeitpunkt bereits 38:19, die Hemeraner Anhänger stellten sich nur noch die Frage, ob ihre Mannschaft die 40-Tore-Marke erreichen würde. Das klappte ja dann auch noch. Dass sich zudem niemand verletzte, rundete den erfolgreichen Abend ab. Doch eine Sache störte den HTV-Vorsitzenden Olaf Klein: die Personalie Philipp Trattner. Er verbüßt derzeit eine Zwei-Spiele-Sperre, musste also gegen Sundern zuschauen. Aber angerechnet wurde ihm das Pokalspiel nicht. Finalgegner des HTV ist am 17. Mai Landesligist HVE Villigst-Ergste.

HTV: Müller, A. Wizy; Henkels (4), Klisch (3), Briatka (10), Bjelanovic, Paya (4), Stracke (6), Sahlmann (5), Brieden, Hormann (4), Frenzel (3/2), D. Wizy (2).