Austin/Iserlohn. Das PoLe Racing-Team fährt in Texas im letzten Lauf der 24-Stunden-Kontinentalmeisterschaft zum Klassensieg

Im Saisonfinale gelingt der größte Erfolg

Mit dem größten Erfolg in der Geschichte des PoLe Racing-Teams endete das 24-Stunden-Rennen in Austin/Texas. Beim vierten und letzten Rennen zur Kontinental-Meisterschaft sicherten sich die Sauerländer den Sieg in der Klasse A6-Am und fuhren zudem auf den dritten Gesamtrang.

Am Steuer des Audi R8 LMS Evo wechselten sich Johannes Kirchhoff (Iserlohn), Gustav Edelhoff (Hemer), Ingo Vogler (Schalksmühle), Elmar Grimm (Münster) und Max Edelhoff (Hemer) ab. „Nach einer langen Saison mit vielen schönen Momenten war das jetzt das Sahnehäubchen“, sagte Kirchhoff. „Wir sind sehr stolz auf diesen Erfolg, der nur mit dem starken Team im Rücken möglich war.“

Fehlerfreie Piloten und ein starkes Team im Hintergrund

Auf der von unzähligen Bodenwellen geprägten aktuellen amerikanischen Formel-1-Strecke drehte das Quintett 600 Runden, was einer Distanz von 3309 Kilometern entspricht. Nach einem verregneten freien Training hatte es im trockenen Qualifying mit einer Zeit von 2:08,24 Minuten für den siebten Startplatz gereicht. „Wir haben das Set-Up unseres Audi konsequent für das Rennen ausgelegt“, sagte Max Edelhoff, der als Startfahrer den Beweis ablieferte, dass sich diese Taktik auszahlte. Der 23-Jährige überholte auch Fahrzeuge aus der mit Profis besetzten Klasse A6-Am, und diese starke Anfangsphase war der Grundstein für den späteren Erfolg.

Der PoLe-Audi lag während des gesamten Rennens, bis auf boxenstoppbedingte Ausnahmen, immer auf den Plätzen eins oder zwei in seiner Klasse, weil alle Piloten schnell und fehlerfrei unterwegs waren. Zu Beginn des letzten Renndrittels absolvierte Max Edelhoff einen weiteren rund zwei Stunden langen Stint, in dem er der Konkurrenz rund 80 Sekunden abknöpfte. In Führung liegend gab es eine Schrecksekunde, als der Audi mit fehlendem Vortrieb auf der Strecke ausrollte und sich erst nach einem Re-Set wieder starten ließ. Der Vorsprung schmolz auf 20 Sekunden zusammen.

Glück im Unglück war, dass zeitgleich eine Code-60-Phase wegen Trümmerteilen auf der Strecke begann, so dass der direkte Konkurrent nicht viel Boden gut machen konnte. Für die Schlussphase war klar, dass der PoLe-Audi einen fast vollständigen Tankstopp mit Fahrerwechsel einlegen musste, während der Wettbewerber nur ein kurzes Nachtanken ohne Fahrerwechsel benötigte. „Das Team hat die Köpfe zusammengesteckt und die Strategie errechnet“, sagte Gustav Edelhoff. „Wir waren dann überzeugt, dass 85 Liter reichen, und es hat dann alles wunderbar funktioniert.“

Den letzten Stint übernahm Elmar Grimm, der die Nerven behielt und mit 22,37 Sekunden Vorsprung auf den Mercedes GT3 den Zielstrich überquerte. Saison- und meisterschaftsübergreifend waren die Sauerländer 22 Mal in Folge im Ziel. Dank dieses hervorragenden Ergebnisses in Texas sicherte sich das PoLe Racing-Team in der 24-Stunden-Kontinental-Meisterschaft den Titel in der GT-Klasse und die Vizemeisterschaft der gesamten Serie. Bereits am zweiten Januar-Wochenende geht es weiter, dann beginnt in Dubai die neue Saison mit dem traditionellen 24 Stunden-Rennen.