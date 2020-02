In der Schlussphase haben Kangaroos Sieg vor Augen

Unter dem Strich kommt in den letzten Wochen immer das Gleiche bei den Spielen der Iserlohn Kangaroos heraus. Unterschiedlich sind nur die Wege zur Niederlage. In Münster hatte das Team in der Schlussphase einer zwischenzeitlich verloren geglaubten Partie die Siegchance ganz konkret vor Augen, zog aber einmal mehr den Kürzeren.





2. Basketball-Bundesliga ProB Nord: WWU Baskets Münster - Iserlohn Kangaroos 87:78 (27:19/47:39/ 68:60). Beim Tabellenvierten war für die mit etlichen angeschlagenen Akteuren angetretenen Gäste ein Sieg möglich. Mit einem Acht-Punkte-Rückstand ging das Team in das letzten Viertel und verkürzte den Rückstand kontinuierlich. 73:72 lautete die Führung der Hausherren nach 34 Minuten, und auch beim 79:76 (37.) war noch nichts verloren. Ausgerechnet jetzt vergab Jozo Brkic jedoch zwei Freiwürfe und gleich drei Chancen zu Drei-Punkte-Würfen blieben ungenutzt. 78 Sekunden vor dem Ende lief es nicht besser. Da führte Münster 81:78, und die Iserlohner vergaben weitere Chancen. So stieg der Druck für die Gäste wieder und man musste foulen, um die Uhr zu stoppen. Münster nutzte die Freiwürfe und brachte den Sieg ins Ziel.

Verloren wurde die Partie nach Ansicht von Kangaroos-Manager Michael Dahmen allerdings schon in der Anfangsphase. Bis zum 9:11 legten die Kangaroos vor, bekamen aber dann Winter-Neuzugang Jasper Günther von Phoenix Hagen nicht in den Griff, der 13 Punkte im ersten Viertel markierte und somit maßgeblich für den 27:19-Vorsprung nach den ersten zehn Minuten verantwortlich war.

Diesem Rückstand liefen die Iserlohner, bei denen Kapitän Joshua Dahmen bei seinem dritten Foul böse umknickte, aber dennoch mit starken Schmerzen das Spiel fortsetzte, fortan hinterher. Schlecht sah es beim 58:46 (27.) aus, doch dann legten die Iserlohner einen kleinen Zwischenspurt ein, der das Team nicht zuletzt durch einen Dreier von Viktor Ziring und drei verwandelte Freiwürfe von Ruben Dahmen zum Viertelende auf acht Punkte verkürzen ließ.

Die starke Verteidigungverpufft beim Rebound

Das machte Mut für den Schlussabschnitt, wo die Mannschaft gegen körperlich deutlich überlegene Münsteraner die zweite Luft bekam. Doch die Kangaroos konnten die Früchte ihrer Arbeit nicht ernten. Die starke Verteidigung verpuffte immer wieder, weil die Gastgeber etliche Offensivrebounds holten. Dass man natürlich auch wieder zehn Fouls mehr als der Gegner gepfiffen bekam, tat ein Übriges.

Dennoch hätte es in der mit fast 3000 Zuschauern gefüllten Halle am Berg Fidel zu einer Überraschung reichen können. Das seit Wochen fehlende Glück führte aber wieder dazu, dass man verlor.