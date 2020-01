Individuelle Fehler werfen den HTV zurück

Im Endspurt hätte Handball-Oberligist HTV Hemer noch das Happy-End schaffen können. Aber die Mannschaft von Tihomir Knez leistete sich auch in den letzten „Schrecksekunden“ bei doppelter Überzahl individuelle Fehler und verpasste so den dringend benötigten dritten Saisonsieg.





Handball-Oberliga: HTV Hemer - CVJM Rödinghausen 24:26 (11:14). Schon in der Startphase wandelten die Hausherren oft am Rande des Zeitspiels, aber in dieser Hinsicht stand der CVJM nicht viel nach. Nach dem 2:2 von Briatka stand der erste von drei Siebenmeter-Fehlwürfen durch Brieden zu Buche. Aber auch hier gab es einen Gleichstand zu verzeichnen. Der eingewechselte Müller entschärfte gleich die ersten drei Strafwürfe der Ostwestfalen.

Nach der 7:5-Führung fünfTreffer in Serie kassiert

So langsam kam der HTV auf Touren, glich das 4:5 aus und ging vor er CVJM-Auszeit durch Bjelanovic erstmals in Führung. Die positive Grundeinstellung verpuffte jedoch nach dem 7:5 durch Frenzels ersten Treffer. Bis dahin hatten auch Spillers Paraden zum kleinen Vorsprung beigetragen. Aber innerhalb von knapp sechs Minuten kassierte der HTV fünf Gegentreffer in Folge. In Unterzahl gab es die ersten haarsträubenden Ballverluste. So rannten nie aufsteckende Hemeraner wieder hinter her. Anstatt auf 11:12 zu verkürzen, wuchs der Rückstand wieder auf drei Treffer an.

In der Abwehr hatte sich der HTV den Ball erkämpft, verlor ihn im dritten Zupacken wieder. Henkels foulte, musste auf die Strafbank und Zwaka verwandelte den Siebenmeter. Das war nicht die einzige Situation, die Tihomir Knez auf die Palme brachte. Kurz danach vergab Briatka den nächsten Strafwurf.

Hoffnung keimte auf, Müller parierte Zwakas Siebenmeter und kurz vor der Sirene gelang Frenzel das 11:14.Nach der Pause gab es schön herausgespielte HTV-Treffer, aber zum Ausgleich reichte es nicht. Die folgenden Zeitstrafen gegen Bjelanovic, Brieden und Frenzel waren kontraproduktiv. Zwei Unterzahltore von Bjelanovic führten zum 17:18 (42.). Aber immer wenn es für die Gäste eng wurde, die bis zur 44. Minute ohne Hinausstellung durch die nicht immer konsequenten Referees Barth/Otto (Schwelm) auskamen, waren die Hemeraner wegen individueller Fehler nicht zur Stelle, um der Partie die Wende zu geben. In der hektischen Schlussphase, die die Gäste in doppelter Unterzahl über die Runden bringen mussten, verpasste der nun auf offene Manndeckung umgestellte HTV selbst einen der dringend benötigten zwei Zähler. Wer weiß, wenn Henkels (Siebenmeter an die Querlatte) und Briatka (TG-Fehlwurf gegen den eingewechselten Kreft) getroffen hätten. Diese unnötige Heimniederlage war ein Mix aus diversen individuellen Fehlern, es war zum Haare raufen. Der lautstarke CVJM-Anhang unter der Mini-Kulisse im Grohe Forum bejubelte am Ende auch noch den Freudentanz auf dem Parkett