Iserlohn erleichtert über Zittersieg

Villingen-Schwenningen. In Schwenningen liefern sich Wild Wings und Roosters ein niveauarmes Kellerduell.

Am Ende wurde es nochmal eng. Nach einer 3:0-Führung zitterten sich die Iserlohn Roosters im Aufeinandertreffen der DEL-Kellerkinder bei den Schwenninger Wild Wings noch zu einem knappen Sieg. Jens Baxmann übte nach seinem 900. DEL-Spiel Selbstkritik. „Das hatte Vorbereitungscharakter. Eigentlich sollte jeder aufs Eis gehen und Vollgas geben. Das war auf beiden Seiten nicht der Fall.“





Schwenninger Wild Wings - Iserlohn Roosters 2:3 (0:2, 1:1, 1:0). Vor Spielbeginn wurde es ganz ruhig in der Helios-Arena. In Gedenken an die Opfer des Attentates in Hanau am Mittwochabend wurde eine Schweigeminute eingelegt. Die klare Botschaft, die im Namen der DEL und aller Klubs verlesen wurde, lautete: „Keine Chance für Rassismus und Intoleranz in Deutschland!“

Zuvor übten sich die Cracks darin, dem nahezu bedeutungslosen Aufeinandertreffen im Liga-Keller einen Sinn zugeben. „Der Antrieb sind unsere Fans“, sagte Tim Fleischer bei „Magentasport“ und Erik Buschmann unterstrich „Keiner will aufgeben, wir müssen immer Vollgas geben.“

Bis zum Doppelschlag laufen die Roosters meist hinterher

Als es dann auf dem Eis losging, mussten die Roosters noch kurzfristig auf den erkrankten Dieter Orendorz verzichten. Somit standen inklusive Rückkehrer Chris Rumble nur fünf etatmäßige Verteidiger zur Verfügung. Vollgas-Eishockey wurde dann aber von keiner der Mannschaft gespielt. Bei den Wild Wings liefen die Beine zu Beginn etwas schneller als bei den Gästen. Weil sich aber das Geschehen meist in den Ecken des weiten Rundes abspielte, strahlte der Tabellenletzte wenig Torgefahr aus. Einzig Sander hatte nach Konter über Kornelli freie Bahn (3.). Anthony Peters zeigte sich aber auf dem Posten. Glück hatte er, als Cannone aus spitzen Winkel nur das Kreuzeck traf (7.). Iserlohn hatte offensiv bis auf Alex Petan (6.), der ansonsten farblos blieb, bis dahin nicht stattgefunden. Was sich aber nicht zum Nachteil gestalten sollte.

Als Brody Sutter von Alex Dmitriev auf die Reise geschickt wurde, stellte dieser den Spielverlauf auf den Kopf. Schwenningen wirkte angeschlagen, was Iserlohn ausnutzte. Julian Lautenschlager hatte alle Freiheiten vor Strahlmeier und verwerte eine Vorlage von Mike Halmo. Iserlohn agierte effektiv, verpasste es aber auch, aus einer halbminütigen doppelten Unterzahl Kapital zu schlagen (16.). Stattdessen schafften die Hausherren fast den Anschluss durch Thuresson. Zum Glück hatten die Schiedsrichter aber schon abgepfiffen, als Peters die Scheibe durch die Schoner rutschte. Die Gäste starteten gut in den Mittelabschnitt, in dem es für sie zumeist gar nicht nach Plan läuft, und erhöhten durch Clarke auf 3:0. Insgesamt agierten beide Teams weiter auf schwachem Niveau, dazu tempoarm und durchzogen von technischen Fehlern.

Durch eine schlechte Verteidigung in Unterzahl ermöglichten die Roosters den Wild Wings den Anschluss. Ex-Rooster Christopher Fischer konnte ungestört auf Blunden passen, der ebenso freie Bahn hatte und Peters über die Fanghand überwand. Das pushte das Liga-Schlusslicht auch über die Drittelpause hinweg. Denn nach drei Minuten im Schlussabschnitt verwandelte Thuresson einen Nachsetzer zum 2:3. Sollten die Roosters dieses Spiel etwa noch aus der Hand geben? Die Partie spielte sich bis zum Schlusspfiff nur noch in der Iserlohner Zone ab. Jens Baxmann, der sicherlich schon bessere Partien als seine 900. abgeliefert hatte, kassierte im Iserlohner Powerplay zwei Minuten vor Abpfiff zu allem Überfluss noch eine Strafe. Doch auch mit zwei Mann mehr fand Schwenningen vor einer Minuskulisse nicht mehr die Lücke zum Ausgleich.