Oestrich. Sinsen kann mit torlosem Unentschieden besser leben als der weiterhin schwächelnde FCI.

In der aktuellen Situation bringt eine torloses Remis den FC Iserlohn in der Tabelle nicht so richtig weiter, doch Trainer Mario Plechaty ist trotzdem zufrieden: „Nach der Niederlage in Neheim war es zunächst einmal wichtig, hinten wieder zu Null zu spielen.“