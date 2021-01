Iserlohn Kangaroos erleben Debakel beim SC Rist Wedel

Iserlohn Das Team von Stephan Völkel war beim Gastspiel in Holstein zu keinem Zeitpunkt ein gleichwertiger Gegner.

Es ist noch gar nicht so lang her, da wies der Manager der Iserlohn Kangaroos, Michael Dahmen, auf die Enge und die Ausgeglichenheit der zweiten Basketball-Bundesliga Pro B Nord hin. In jenen Tagen lagen die Kangaroos nach mäßigem Start und starkem Zwischenspurt auf Tuchfühlung zum Tabellenzweiten, davon kann jetzt angesichts von acht Punkten Rückstand keine Rede mehr sein.

Durch die am Sonntag erlittene 66:105-Niederlage beim bisherigen Schlusslicht SC Rist Wedel ist Iserlohn auf einen Playdown-Platz gerutscht. Trainer Stephan Völkel bemühte sich letztendlich erfolglos darum, den erst Mitte November errungenen Hinspielsieg (96:79) aus den Köpfen zu bekommen. Die hohe Niederlage hat zur Folge, dass der SC Rist nun den direkten Vergleich für sich entschieden hat. Eindringlich warnte Völkel vor den Doppellizenzlern und in der Zwischenzeit an Land gezogenen Verstärkungen der Wedeler. Es handelte sich dabei um die Spieler Haymond (22 Punkte), Gorbachov (15), Hollatz (14) und Igbineweka (10). Es schien, als sei auf Iserlohner Seite der Respekt vor diesen Spielern größer gewesen als das Vertrauen in die eigenen Stärken. „Das war schon sehr enttäuschend“, gestand Völkel ein. „Wir hatten in der Defensive keinen Zugriff und haben uns vorne nicht gut bewegt.“ Sein Co-Trainer Denis Shirvan wollte die Bedeutung dieses Quartetts nicht so hoch hängen, schließlich wirkten Haymond und Igbineweka auch schon im Hinspiel mit.

„Wenn junge Teams erst einmal Blut geleckt haben und man selbst dann nicht gut verteidigt, hat man ein Problem“, sagte Shirvan. Das Trainerteam reagierte früh, nahm schon zur Mitte des ersten Viertels eine Auszeit und appellierte an seine Jungs, intensiver und körperlicher zu spielen. Genutzt hat es nichts, auch wenn sich die wahren Kräfteverhältnisse zunächst nicht im Ergebnis wiederspiegelten. Nach zehn Minuten lagen die Kangaroos nur mit 19:23 zurück, doch schon im zweiten Viertel ging die Schere auseinander. Schlechte Pässe, Fouls und verworfene Dreier reihten sich aneinander, während Wedels Spielern sieben Defensive Rebounds und sechs Dreier gelangen. Die 20 Punkte Vorsprung zur Halbzeit (52:32) bedeuteten eine Vorentscheidung. Nicht einmal vier Minuten waren in dritten Viertel gespielt, da sprang die Differenz bereits auf über 30 Punkte.

Stephan Völkel verneinte die Frage, ab einem bestimmten Zeitpunkt nur noch auf das Ende des Spiels gehofft zu haben. Er nutzte die ausweglose Situation, um Rabbie Emanuel Lucoqui Francisco und Benjamin Dizdar Spielpraxis zu verschaffen, der seine Sache ordentlich machte und unter anderem zwei Dreier versenkte. Denis Shirvan kündigte eine gründliche Analyse an, danach müsse man das Debakel aber auch abhaken und sich auf das Heimspiel am Samstag gegen Stahnsdorf konzentrieren. Immerhin: Alle Iserlohner Spieler sind gesund geblieben.

Wedel: Haymond (22), Möller (6), Paukste, Gorbachov (15), Kröger (3), Igbineweka (10), Schmedes (22), Jentz, Adomaitis (4), Hollatz (14), Blessling (3), Hoffmann (6).

Iserlohn: J. Dahmen (2), Hübner (11), Buss (2), R. Dahmen (2), Schneider (2), Jetullahi (2), Francisco, Prostran (9), Graham (18), Möller (12), Dizdar (6), Marei.

Dreier: Wedel 15/36 = 42% (Schmedes 4, Gorbachov 3, Hollatz 2, Haymond 2, Igbineweka , Möller, Blessing, Hoffmann), Iserlohn 5/21 = 24% (Graham 3, Dizdar 2). – Feldwurfquote 50% - 38 %. – Freiwürfe 22/38 = 58% - 15/29 = 32%. - Rebounds: 43 – 39. – Ballverluste: 17 – 25. – Fouls: 26 – 27. 5. Foul: Marei (40.)