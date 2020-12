Iserlohn Kangaroos halten Partie gegen Bochum bis Ende offen

Iserlohn 97:105-Niederlage nach Offensiv-Feuerwerk gegen Spitzenreiter Bochum. Toni Prostran erzielt 30 Punkte.

Eine achtbare Niederlage ist zumeist das, was man sich gegen eine Top-Mannschaft als krasser Außenseiter erhoffen darf. Bei den Kangaroos blieb nach dem 97:105 gegen Bochum jedoch das Gefühl, dass hier mehr drin war.

2. Basketball-Bundesliga ProB Nord: Iserlohn Kangaroos – SparkassenStars Bochum 97:105 (30:31/55:55/81:75). Kenner dürften mit der Zunge schnalzen, wenn sie sich über selbiger die Namen des Luxuskaders der Gäste zergehen lassen. Das Beste ist für den ProA-Aspiranten gerade gut genug. Und da fällt es auch nicht sonderlich ins Gewicht, wenn ein Elijah Allen ausfällt und ein Lamar Mallory noch nicht hundertprozentig fit ist. Da wog das Handicap der Gastgeber schon schwerer, mit einem angeschlagenen Tanner Graham in die Partie gehen zu müssen.

Die Partie begann sehr offensiv auf beiden Seiten. Bochum hatte nach dem 7:4 der Kangaroos (3.) durchweg die Nase vorne, weil man von der Dreierlinie etwas besser traf. Lars Kamp bestimmte die Szenerie bei den Gästen mit elf Punkten im ersten Viertel, Toni Prostran mit 13 Zählern bei den Iserlohnern.

Die blieben stets auf Tuchfühlung und markierten im zweiten Abschnitt auch immer wieder knappe Führungen. Kurz vor der Pause hieß es nach einem Dreier von Graham sogar 55:51, doch Niklas Geske und der nicht zu stoppende Johannes Joos glichen für den Favoriten zur Halbzeit noch aus.

Die Hausherren blieben konzentriert und legten durch den guten Moritz Hübner direkt nach Wiederbeginn zum 60:55 vor. Bochum schwankte in den Leistungen stets zwischen Anflügen von Überheblichkeit und spielerischer Leichtigkeit. Nach wechselnden Führungen zogen die Kangaroos auf 71:64 davon (27.). Bochum kam trotz eines von Geske auf die Ringkante gesetzten Dunkings schnell wieder heran. Die Oberhand behielt am Ende des dritten Viertels aber dennoch Iserlohn.

Die Hausherren hatten im Schlussdurchgang beim 86:85 durch Prostran letztmals die Nase vorne. Dem wieder von Dennis Shirvan gecoachten Team fehlte defensiv jetzt ein wenig der Zugriff. Bochum packte in der Verteidigung umso energischer zu, konnte am Ende fünf Fouls mehr aber problemlos wegstecken, weil die Verteilung auf die einzelnen Akteure gleichmäßig geschah, ohne dass auch nur einer Probleme bekam.

Und so blieb es bis zum 88:90 (37.) knapp. Kamp, Geske und Joos mit acht Zählern in Serie zum 88:98 sorgten aber dann für die Entscheidung, als sich individuelle Fehler beim Gegner häuften. Ärgern durften sich die Kangaroos vor einer Woche nach der Pleite gegen Hamburg. Die nun gezeigte Leistung war absolut in Ordnung. Gegen einen Gegner, der in fremder Halle 14 Dreier bei einer Quote von 42% trifft, kann man verlieren.

Die Statistik:

Iserlohn: Jetullahi (2), J. Dahmen (8), Francisco (0), Prostran (30), Hübner (26), Graham (11), Möller (12), Buss (2), Dizdar, R. Dahmen (4), Marei, Schneider (2).

Bochum: Geske (22), Bilski (2), Kamp (22), Mallory (6), Jung (3), Behr (5), Bungart (0), Joos (34), Dietz (9), Böther, Lang, Jasinski (2).

Dreier: Iserlohn 11/30 = 37% (Prostran 4, Hübner 4, Graham 3) – Bochum 14/33 = 42% (Kamp 6, Joos 4, Geske 2, Jung, Behr). – Feldwurfquote: 49% - 52%. – Freiwürfe: 24/28 = 86% - 13/18 = 72%. – Rebounds: 30 – 30. – Ballverluste: 20 – 14. – Fouls: 19 – 24.

Schiedsrichter: Khorassani/Schmid.

Kangaroos-Coach Dennis Shirvan: „Wir hatten den Gegner eigentlich da, wo wir ihn haben wollten. 105 kassierte Punkte sind am Ende aber zu viel. In der Schlussphase haben wir zu viele individuelle Fehler gemacht. Die Dreier der Bochumer in dieser Phase haben uns wehr getan. Wir haben ihnen zu viele freie Würfe gegeben. Unter dem Strich hat nicht viel gefehlt. Offenssiv war das absolut okay von uns.“

Nächstes Spiel: SC Rist Wedel – Iserlohn Kangaroos (So., 17 Uhr).