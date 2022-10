Iserlohn Roosters beenden gegen Köln ihre Negativserie

Iserlohn. Nach sechs Niederlagen in Folge gewinnen die Iserlohn Roosters gegen die Kölner Haie mit 5:4 (2:2, 2:0, 1:2) und feiern damit den zweiten Saisonsieg.

Ausgerechnet das Westderby sollte die Trendwende für die Iserlohn Roosters einleiten. „Einfach spielen, die Scheibe vors Tor bringen und dabei dem Torhüter die Sicht nehmen“, das sollte laut Stürmer Sven Ziegler die Rezeptur für einen Erfolg sein.

Doch der Auftakt für das Vorhaben gelang nicht. Köln nutzte Iserlohns Anfangsfahrigkeit nach nur 153 Sekunden zur Führung. Zum siebten Mal lagen die Roosters zu Spielbeginn zurück. Dass der Puck von Casey Baileys Knie im eigenen Tor landete, spiegelte die Lage des IEC irgendwie wieder.

Das frühe Gegentore zeigten diesmal nicht die Schockwirkung der vergangenen Partien. Nach einer guten Unterzahl (9.) glichen die Gastgeber durch Eric Cornel verdient aus. Sven Zieglers Rezeptur hatte gewirkt. Der Ausgleich sorgte für Sicherheit und Selbstvertrauen. Allerdings agierten die Roosters in der eigenen Zone noch zu passiv. Köln setzte sich fest, Iserlohn schaute nur auf die Scheibe - 1:2. Direkt danach mussten das Team von Trainer Kurt Kleinendorst noch den nächsten Rückschlag verkraften, Moritz Müller setzte einen harten Check gegen Yannick Proske, für den danach die Partie beendet war. Aber auch das lähmte die Roosters nicht. Im Gegenteil. Das erste Powerplay nutzte Ryan O‘Connor zum erneuten Ausgleich. Manch einer dürfte als Genugtuung empfunden haben, dass ausgerechnet Moritz Müller die Scheibe ins eigene Netz abfälschte.

Das ordentliche Auftaktdrittel machte Hoffnung. Nach einer erneut starken Unterzahl hatten die Roosters in Überzahl Glück, dass Bast (23.) nur die Latte traf. Kurz darauf sorgte John Broda nach gelungener Vorarbeit von Brent Raedeke für das Gefühl der Führung, dass man zuletzt am 25. September gegen München erlebte. Und als Casey Bailey Kris Foucault frei vor dem Kölner Tor stehen sah, sorgte dieser für eine Zwei-Tore-Vorsprung. Den hatte es zuletzt in Bremerhaven am 27. September gegeben.

Im Schlussabschnitt ließen die Roosters nichts mehr anbrennen. Köln wurde kaum noch gefährlich, erst in der Schlussphase machten es die Roosters spannend. Zunächst rettet Sena Acolatse (50.) im Powerplay gegen Üffing. Dann zogen John Broda und Colin Ugbekile zwei unnötige Strafen. Uwe Krupp setzte alles auf eine Karte und nahm seinen Torwart für einen sechsten Feldspieler von Eis. Mit Erfolg. In der 69 Sekunden 6 gegen 3-Überzahl verkürzte Thuresson auf 3:4. Drei Minuten vor Schluss stelle Lean Bergmann mit seinem ersten Saisontor nach einer energischen Einzelleistung aus der neutralen Zone den wichtigen zwei Tore-Abstand wieder her. Denn 72 Sekunden vor Abpfiff traf Oblinger noch zum 4:5. Der zweite Saisonsieg ließen sich die Roosters aber nicht mehr nehmen.

Tore: 0:1 (2:33) Bailen, 1:1 (12:10) Cornel, 1:2 (16:17) Proft, 2:2 (17:43) O‘Connor, 3:2 (28:35) Broda, 4:2 (33:46) Broda, 4:3 (53:14) Thuresson (6-3), 5:3 (56:42) Bergmann, 5:4 (58:48) Oblinger

