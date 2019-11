Die Niederlagenserie in der ProB hat bei den Iserlohn Kangaroos keine verschärfte Unruhe ausgelöst. Manager Michael Dahmen bleibt zuversichtlich und streicht die positiven Aspekte bei der Heimniederlage gegen Bochum heraus. „Die Leistung in der zweiten Halbzeit zeigt, dass wir den Kader im Sommer verbessert haben.“

In der Woche wurde das Spiel intensiv aufgearbeitet und ein Mentalcoach dazu geholt, denn die Probleme liegen nach Dahmens Überzeugung in diesem Bereich. „Die Mannschaft ist konkurrenzfähig und funktioniert, sie braucht ein Erfolgserlebnis.“ Und weiter: „Wenn sie einmal ins Rollen kommt, wird sie eine Serie starten.“ Personelle Konsequenzen sind bei den Basketballer kein Thema., auch wenn sich bislang kein „Leader“ herauskristallisiert hat.

Jetzt steht für die Iserlohner eine weitere schwierige Auswärtsaufgabe an, denn sie gastieren an diesem Samstag beim SC Rist Wedel. Auch Trainer Milos Stankovic gründet seine Zuversicht auf die letzten 15 Minuten gegen Bochum, und er fordert Aggressivität und Leistungskonstanz über 40 Minuten. Wedel bezeichnet er als talentierte Mannschaft mit einigen erfahrenen Leuten, aber er will sich vor allem mit seinem eigenen Team beschäftigen, das im übrigen in kompletter Besetzung nach Schleswig-Holstein fährt.

Er nennt Tempo, Kontrolle der Rebounds, wenig Ballverluste und das Verhindern von Fast-Breaks als Erfolgsvoraussetzungen. Sollte das umgesetzt werden, müssten nach seiner Überzeugung die Kangaroos als Sieger vom Feld gehen.

Beim Farmteam des Bundesligisten Hamburg Towers fehlten bei der jüngsten Niederlage in Dresden Leistungsträger wie der Amerikaner Jalen Ross, mit 122 Punkten der Torscorer, Routinier Alexander Angerer und Doppel-Lizenzler Justus Hollatz - die Abfuhr kann man also nicht als Maßstab nehmen.

SC Rist Wedel - Iserlohn Kangaroos

Samstag, 19 Uhr, Steinberghalle

Kangaroos: Frazier, Ziring, M. Schwarz, J. Dahmen, Teucher, Brkic, Buss, Allen, R. Dahmen, Marei, Schneider.

Letzte Resultate - Iserlohn: 85:87 (H) Bochum, 57:89 (H) Münster - Wedel: 68:95 (A) Dresden, 85:89 (H) TSK 49ers. - Gesamtbilanz gegen Wedel: 4 Siege, 4 Niederlagen - Saison 2018/19: 83:75 (H), 68:92 (A).