Kangaroos hoffen auf grünes Licht

Rubens Dahmen und die Kangaroos spielten nicht nur gegen Rist Wedel vor vollen Rängen. Das soll auch am Samstag gegen Lok Bernau so sein.

Iserlohn. Eine Absage des ersten Playdown-Spiels gegen Lok Bernau ist eher unwahrscheinlich.

Wenn man dem frühzeitigen Saisonende der Iserlohn Roosters etwas Positives abgewinnen möchte, dann ist es die Tatsache, dass sich am Seilersee niemand vor Play-off-Spielen vor leeren Zuschauerrängen fürchten muss. Die Diskussion um den Umgang mit Großveranstaltungen im Zuge der Corona-Krise gewann am Sonntag an Fahrt, als Bundesgesundheitsminister Jens Spahn die Empfehlung aussprach, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Zuschauern vorerst abzusagen und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet am Abend bekanntgab, dass die Anregung befolgt werde. Der WDR zitiert zudem NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann: „In Wahrheit ist es wie eine Anordnung.“

Neben den Roosters sind die Basketballer der Iserlohn Kangaroos das sportliche Aushängeschild mit der größten Strahlkraft. Die Mannschaft von Trainer Milos Stankovic spielt in der Matthias-Grothe-Halle nicht selten vor 1000 Zuschauern. So war es auch am Sonntag zum Abschluss der Hauptrunde gegen den SC Rist Wedel. Für Samstag ist das erste Playdown-Heimspiel gegen Lok Bernau angesetzt.

Liga befürchtet juristische Folgen im Fall einer Absage

Dem Stand vom frühen Montagnachmittag zufolge kann die Partie über die Bühne gehen. Das teilte der Geschäftsführer der zweiten Basketball-Bundesliga, Christian Krings, mit. „Bei uns hat sich noch kein Verein gemeldet, dem das zuständige Gesundheitsamt eine Absage nahegelegt hat.“ Also hält bislang auch das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises die Füße still – aus gutem Grund, wie Pressesprecher Hendrik Klein erklärt: „Wir empfehlen gar nichts. Der Veranstalter entscheidet selber, ob er absagt oder nicht. Es sei denn, es gibt eine Weisung.“

Damit funken Liga und Kreis auf einer Wellenlänge. Krings: „Ob es im Vorfeld eine Empfehlung oder Anordnung gegeben hat, kann entscheidend sein, wenn eine Absage Schadensersatzforderungen, etwa von Dauerkarteninhabern oder Sponsoren, nach sich zieht. Weil wir so eine Situation noch nicht hatten, lassen wir derzeit juristisch prüfen, welche Folgen für die Ligen und ihre Vereine denkbar sind.“

Am Montag sprach sich auch Kangaroos-Manager Michael Dahmen gegen eine Absage aus. Seine Argumente: „Iserlohn ist kein Hochrisikogebiet und es wurde auch nicht über Absagen diskutiert, als 2017/18 die Grippewelle fast 30.000 Opfer gefordert hat. Die Zuschauer sollen entscheiden, ob sie kommen möchten oder nicht.“

Wichtig wäre eine volle Halle allemal – nicht nur weil das Team die Unterstützung des Publikums im Kampf gegen den Abstieg braucht. Zahlen nannte Dahmen zwar nicht, er ließ aber auch keinen Zweifel daran aufkommen, dass der vor Saisonbeginn kalkulierte Zuschauerschnitt „aufgrund unserer durchschnittlichen Leistungen“ nicht erreicht wurde. „Wenn wir ganz ohne Zuschauer spielen, haben wir ein Riesenproblem.“