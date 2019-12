Kangaroos nach Seitenwechsel wie entfesselt

Iserlohn. Iserlohn fegt Oldenburg in richtungweisender Partie mit 85:58 aus der Halle.

Am Ende feierten die Zuschauer die Iserlohn Kangaroos enthusiastisch. Mit einer ganz starken Vorstellung in der zweiten Halbzeit hatten die Waldstädter zuvor in dieser richtungweisenden Partie das Farmteam aus Oldenburg phasenweise vorgeführt und völlig verdient deutlich gewonnen.





2. Basketball-Bundesliga ProB Nord: Iserlohn Kangaroos - Baskets Juniors Oldenburg 85:58 (20:20/37:36/ 62:42). Vor Spielbeginn hatten beiden Teams jeweils erst drei Siege verbucht und dementsprechend erwarteten wohl alle Beteiligten eine äußerst umkämpfte Partie auf Augenhöhe, deren Verlierer die rote Laterne winkte.

Der gute Start der Kangaroos verpuffte schon bald

Gleich zu Beginn machten die Gastgeber deutlich, dass sie nicht gewillt waren, dieses zweifelhafte Accessoire haben zu wollen. 7:0 und 10:2 stürmten die Hausherren davon, doch vor allem Drijencic zeigte auf der Gegenseite seine Wurfkünste und brachte sein Team, das mit Stephens einen neuen Amerikaner präsentierte, dafür aber den Ex-Iserlohner Keßen zu Hause ließ, mit zwei Dreiern wieder heran. Fortan entwickelte sich ein Duell, in dem es eng zu ging. Die Führungen wechselten, doch nach dem 18:12 der Kangaroos (8.) enteilte keine der beiden Mannschaften auf mehr als drei Zähler.

Auffällig war, dass bei den Kangaroos nach 13 Minuten schon vier verschiedene Spieler den Ballvortrag übernommen hatten. Zudem fehlte es an zündenden Ideen in der Offensive und am feinen Händchen beim Abschluss. Mit zwei Freiwürfen sorgte Jozo Brkic aber schließlich doch für die hauchdünne Pausenführung.

Knapp ging es nach dem Seitenwechsel bis zum 41:40 (22.) weiter, doch dann legte das Stankovic-Team in der Defensive deutlich zu und zwang die Gäste immer wieder zu schwierigen Würfen. Nun klappte es auch beim Rebound besser und der Korb der Hausherren schien für Oldenburg wie vernagelt. Bis zum 50:40 (26.) zunächst langsam und nach den letzten Gästepunkten in diesem Viertel zum 50:42 mit größeren Schritten enteilten die Kangaroos ihrem Gegner. Vor allem Brkic war jetzt nicht mehr zu stoppen und schloss sauber mit technisch schwierigen Hakenwürfen ab. Zwölf Zähler steuerte er zum überragenden Viertelresultat von 25:6 bei, das seinen Farben einen satten 20-Punkte-Vorsprung einbrachte.

Iserlohn hielt die Intensitätbis zum Schluss hoch

Und die Iserlohner zeigten jetzt, dass sie lernfähig sind. Unter der Regie ihres Kapitäns Joshua Dahmen hielten sie die Intensität auch im letzten Abschnitt hoch. Die Gäste sollten keinesfalls den Eindruck gewinnen, dass noch etwas drin ist. Nach dem 64:47 (32.) legten J. Dahmen mit Freiwürfen und Dennis Teucher aus dem Feld zum 68:47 nach. Was folgte, waren drei Dreier der Hausherren durch den Spielführer (2) und Eijah Allen.

Jetzt wurde das Publikum verwöhnt. Allen und Teucher markierten mit dem 81:50 (37.) schließlich den deutlichsten Vorsprung. Der Rest war Formsache, doch angesichts des Rückspiels, das bereits am kommenden Samstag in Oldenburg stattfindet, spielte natürlich auch der direkte Vergleich eine Rolle.

Die Niedersachsen blieben bemüht, den Rückstand zu verkürzen, während die Gastgeber einfach nicht locker ließen. Joshua Dahmen, bester Iserlohner an diesem Abend, erneut per Dreier und Ruben Dahmen mit einem Freiwurf sorgten dafür, dass die Waldstädter mit einem beruhigenden Vorsprung in diese Partie gehen können.