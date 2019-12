Kapitän Lukas Lenz jetzt auch Sportlicher Leiter beim FCI

Überraschung beim Fußball-Westfalenligisten FC Iserlohn: Lukas Lenz tritt ab sofort die Nachfolge von Uli Sauerborn auf dem Posten des Sportlichen Leiters an. Die Anzeichen, dass sich Sauerborns Zeit nach fünf Jahren im Amt ihrem Ende nähern würde, verdichteten sich zuletzt, denn die Hinrunde verlief äußerst enttäuschend. Der FCI hält seit Saisonbeginn engen Kontakt zu den Abstiegsplätzen. Dass jedoch ein aktiver Spieler als Nachfolger auserkoren wurde, ist in der Branche eher unüblich.

Am Hemberg ist man von der neuen Lösung dennoch überzeugt. „Durch seine Erfahrung als Spieler, unter anderem beim BVB, Rot-Weiss Essen, Wattenscheid und sogar als Nationalspieler und Kapitän der U19 hat er schon früh Verantwortung übernommen, verschiedene Trainertypen kennengelernt und in höheren Klassen gespielt, dadurch hat er sich über Jahre ein gutes Netzwerk aufgebaut“, schreibt Jens Breer in einer Pressemitteilung. Und auf Nachfrage erklärte er: „Diese Konstellation gibt es in vielen Vereinen. Die Idee dazu ist auch nicht spontan gekommen. Wir haben viele Gespräche darüber geführt, wie man Herrn Lenz an den Verein binden könnte. Wir sind absolut davon überzeugt, dass er das Zeug und das Verständnis für diese Aufgabe hat.“ Auch an Uli Sauerborn richtete Breer aufbauende Worte: „Gerade in seiner Anfangszeit hat er die damalige Konsolidierungsphase eng begleitet und unbequeme Entscheidungen umgesetzt und mitgetragen. Er hat es im letzten Jahr auch geschafft, den Hauptanteil des aktuellen Kaders zusammenzustellen, was heutzutage eine echte Herausforderung ist.“

Mindestens bis Saisonende wird Lukas Lenz in der Doppelfunktion als Spieler und Sportlicher Leiter für den FC Iserlohn tätig sein. „Ob ich 20/21 auch noch Spieler sein werde, soll der neue Trainer entscheiden“, sagt Lenz, zu dessen vorrangigsten Aufgaben es nun gehört, diesen neuen Trainer zu finden.

Im Abstiegsfall muss der FCIerneut auf die Suche gehen

Ebenso müssen Gespräche mit Spielern geführt werden – sowohl mit denen, die mit Lenz auf dem Platz stehen, als auch mit potenziellen Verstärkungen. Geklärt werden müssen aber auch noch grundlegende Fragen hinsichtlich der Budgethöhe für die neue Saison, und eine Laufzeit von Lenz’ Vertrag steht auch noch nicht fest.

Er plant, sich ein Team zusammen zu stellen, in dem die Aufgaben verteilt werden. Sportlich steht der Klassenerhalt der ersten Mannschaft im Vordergrund. „Für die Landesliga stehe ich nicht zur Verfügung“, kündigt Lenz bereits für den Fall der Fälle an. „Aber ich gehe davon aus, dass wir drinbleiben.“ Grundsätzlich würde er den Großteil des jetzigen Kaders gerne halten. Für eventuell notwendige Kurskorrekturen noch während der laufenden Saison hat sich Lenz ein Prinzip auf die Fahnen geschrieben. „Aktionismus wird es mit mir nicht geben. Erst wird die Situation analysiert und dann eine Entscheidung getroffen.“

So handhabte es auch Uli Sauerborn, der keineswegs im Unfrieden beim FC Iserlohn ausgeschieden ist. „Es waren sehr interessante fünf Jahre mit Höhen und Tiefen. Und dass mal ein Wechsel kommt, ist klar. Wegen der bevorstehenden Aufgaben ist die Winterpause sogar ein idealer Zeitpunkt dafür. die ich mit allen Konsequenzen respektiere.“ Sauerborn freut sich jetzt erstmal darauf, mehr Zeit für seine Familie zu haben, Lukas Lenz möchte er dennoch unterstützen, wenn es gewünscht sein sollte.