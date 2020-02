Kein Grund zur Panik beim FCI

Die 63 Tage andauernde Winterpause des FC Iserlohn neigt sich ihrem Ende entgegen. Am Sonntag beginnt für den Fußball-Westfalenligisten die Rückrunde, die erfolgreicher als die erste Saisonhälfte verlaufen muss – andernfalls könnte der Abstieg in die Landesliga drohen.

Die Ausgangslage

Der FCI verpasste es vor Weihnachten, sich ein kleines Polster auf die Abstiegsränge zu erarbeiten, da die letzten drei Spiele nicht gewonnen wurden. In Neheim (1:5) gab es eine empfindliche und bei Schlusslicht YEG Hassel (0:1) eine blamable Niederlage. So beträgt der Abstand auf den ersten Abstiegsplatz nur zwei Punkte. Anders als vor einem Jahr, als die Vorbereitung witterungsbedingt nicht nach Plan durchgezogen werden konnte, lief es diesmal besser. Doch das gilt für die gesamte Liga.

Die Testspiele

Sechs Mal kam es zum Kräftemessen mit anderen Teams, es gab zwei Siege (3:2 Hammer SpVg. und 1:0 Kirchhörder SC), ein 2:2 beim SV Herbern und drei Niederlagen (0:2 bei Borussia Lippstadt, 1:3 bei Hagen 11 und 0:3 gegen Rhynern). Naturgemäß sind die Resultate dieser Vorbereitungsspiele zweitrangig, aber gegen die Landesligisten Hagen und Herbern hatte die Mannschaft Schwierigkeiten, die taktischen Vorstellungen von Trainer Mario Plechaty umzusetzen. Seine Erkenntnis: „Wir müssen noch gieriger werden.“

Der Leistungsstand

Die Mannschaft ist noch nicht ganz dort, wo Plechaty sie sehen will, aber immerhin konnte intensiv gearbeitet werden – bis auf die vergangene Woche, als aus unterschiedlichen Gründen viele Spieler beim Training gefehlt haben. Von einigen Spielern erhofft sich der Trainer, dass der Knoten platzt. Lars Rustige ist damit nicht gemeint. Er gehörte zu den Spielern, die vor der Saison gemeinsam mit Plechaty aus Lünen nach Iserlohn wechselten. Beim LSV trug Rustige die Kapitänsbinde, fiel dann aber aufgrund einer Schulterverletzung die komplette Hinrunde aus, kam aber zuletzt gegen Westfalia Rhynern zu einem 35-minütigen Einsatz. „Er braucht noch Zeit“, sagt Plechaty.

Die personelle Situation

Unter dem neuen sportlichen Leiter Lukas Lenz ist der Kader etwas verschlankt worden. Mit Serafettin Sarisoy, Robin Menard, Felipe Luiz Infante und Daniel Dintinger haben vier Spieler den Verein verlassen, Leistungsträger war keiner von ihnen. Zwei Neue kamen aus der Oberliga. Abwehrspieler Jan Apolinarski (28, zuletzt Hammer SpVg.) kam 132 Mal in den nordrhein-westfälischen Oberligen zum Einsatz und acht Mal in der Regionalliga West. Es ist kaum vorstellbar, dass er den FCI nicht verstärken wird. Bei Mittelfeldmann Niclas Grzelka (19, Westfalia Herne) bleibt abzuwarten, welche Rolle er einnehmen kann.

Chancen und Risiken

Bereits im Dezember kündigte Mario Plechaty seinen Abschied zum Saisonende an. Vielerorts ist es passiert, dass Trainer in ähnlichen Situationen das Saisonende nicht mehr auf der Bank erlebt haben, weil die Spieler den Anweisungen ihres Übungsleiters nicht mehr konsequent genug gefolgt sind. Diese Gefahr ist beim FCI gering, weil ein Großteil des Teams auch 2020/21 für den Fusionsklub auflaufen wird und das am liebsten in der Westfalenliga tun dürfte.

Die Perspektiven

Dass zentrale Fragen mit Blick auf die kommende Saison beantwortet sind, kann ein großer Vorteil sein, wenn sich nämlich die verbleibenden Spieler ihrem neuen Trainer Max Borchmann, der ganz genau hinschauen wird, empfehlen möchten. Sind die Spieler allerdings gedanklich schon in der neuen Saison, kann der FCI schnell in richtig unruhiges Fahrwasser geraten.

Prognose für die Rückrunde

Ein guter Start könnte dem Team – wenig verwunderlich – einen Schub geben. Dabei kommt es vielleicht noch nicht einmal auf ein gutes Ergebnis gegen Auftaktgegner DJK TuS Hordel (3.) an. Danach kreuzen sich aber die Wege mit Westfalia Wickede (14.), dem Lüner SV (13.), Spitzenreiter Finnentrop/Bamenohl und dem FSV Gerlingen (15.). In den Duellen mit den Teams auf Augenhöhe muss konsequent gepunktet werden. Mario Plechaty sieht sich mit der Mannschaft am Saisonende unter den ersten Elf – unrealistisch ist das nicht.