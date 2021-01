Keine Spur von Selbstzufriedenheit bei den Iserlohn Roosters

Iserlohn Bobby Raymond und Jens Baxmann analysieren den Saisonstart und vergleichen das aktuelle Team mit dem der vergangenen Saison.

Zwei Siege nach drei Spielen: Die Iserlohn Roosters sind vielversprechend in die Saison gestartet. Damit haben viele nicht gerechnet, schließlich blieb angesichts von drei Testspielen und dreieinhalb Wochen Eistraining nur wenig Zeit, die Neuzugänge zu integrieren. Doch mannschaftsintern kann von einer Überraschung keine Rede sein, das wurde im Gespräch mit Jens Baxmann und Bobby Raymond deutlich. Mit ihren 35 Jahren sind sie die erfahrensten Spieler im Team von Trainer Jason O‘Leary und erlebten auch die von vielen Tiefen und wenigen Höhen geprägte Spielzeit 2019/20 am Seilersee mit.

„Wir wissen, dass wir ein gutes und laufstarkes Team sind. Deswegen waren es auch sechs bis neun Punkte, die wir zu diesem Zeitpunkt selbst von uns erwartet haben“, sagt Raymond. Jens Baxmann schlägt bereits eine Brücke in die jüngere Vergangenheit: „Wenn man Berlin und München mal ausklammert, hatten die meisten Mannschaften eine außergewöhnliche Vorbereitung. Aber wir haben auf jeden Fall eine talentiertere Mannschaft als im Vorjahr, sind in der Breite und individuell besser aufgestellt und man merkt, dass sich alle freuen, wieder Eishockey spielen zu können. Das sieht man auf dem Eis und jeden Tag beim Training, das war aber auch im letzten Jahr nicht viel anders. Auch da war die Stimmung im Team super.“ Dem stimmt Raymond zu: „Es ist jetzt einfach zu sagen, dass die Atmosphäre im Team im Moment sehr gut ist, weil wir einen tollen Start hatten. Aber wir stehen wir schon an einem wichtigen Punkt: Wie reagieren wir auf das zähe Spiel in Bremerhaven? Wir selbst wissen auch, dass wir noch viel Arbeit damit haben, das Spielsystem zu verinnerlichen und die Abläufe zu perfektionieren.“

Dass die Mannschaft eigentlich nicht leicht aus der Spur zu bringen ist, zeigten die siegreichen Duelle mit den Krefeld Pinguinen und den Grizzlys Wolfsburg, als sie zwischendurch in Rückstand lag. Vor allem gegen die Niedersachsen geschah etwas beeindruckendes, denn ein Doppelschlag in nur 13 Sekunden brachte die Roosters zunächst auf die Verliererstraße. Das ganze passierte auch noch im Schlussdrittel. Doch die Spieler schüttelten sich nur kurz und schlugen dann zurück. Baxmann: „Wie man so etwas wegsteckt, kann man nicht trainieren. Uns kam aber mit Sicherheit zugute, dass wir bis dahin noch keine Rückschläge hatten. Gegen Wolfsburg war es auch eine Frage der individuellen Klasse, ich denke nur an unser fünftes Tor durch Casey Bailey. Wir sind nach einem schwierigen letzten Jahr alle mit Freude bei der Sache.“

Der Coup gegen Wolfsburg ist noch höher einzuordnen, weil Iserlohn erstmals in einem Heimspiel auf die Unterstützung der Fans verzichten müssen. Ihnen wird zugeschrieben, dass in der Vergangenheit trotz schwieriger Situationen noch mancher Punkt geholt wurde. Dass es nun auch ohne sie geklappt hat, bedeutet nicht, dass die Spieler ihre Anhänger und die von ihnen erzeugte Atmosphäre nicht vermissen. Das macht Bobby Raymond deutlich: „Diese Atmosphäre war das erste, von dem mir in Zusammenhang mit Iserlohn vorgeschwärmt wurde, und zwar bereits vor zehn Jahren von unserem jetzigen Co-Trainer Brad Tepper. Wenn die Fans zu einem späteren Zeitpunkt zurückkehren könnten, wäre das wichtig für uns. Ich muss aber auch sagen: Das Wichtigste überhaupt ist, dass wir spielen können“ Es gibt allerdings auch Mannschaften in anderen Sportarten, die ohne die eigenen Fans im Rücken noch erfolgreicher ihre Heimspiele bestreiten. Jens Baxmann hätte nichts dagegen, wenn das auch für die Roosters gelten sollte. „Wir spielen um zu gewinnen. Wenn ich Sportler bin und die ganze Woche trainiere, will ich auch die Ernte einfahren – egal wie der Gegner heißt. Ich kann aber aus eigener Erfahrung versichern, dass hier wegen der Fans niemand gerne als Gegner antritt.“

Für Bobby Raymond begann die heiße Phase der Vorbereitung mit einem Schock: Sein Corona-Test fiel positiv aus, was er nie und nimmer erwartete. „Ich hatte doch keinerlei Symptome und auch ein Schnelltest war negativ. Da dachte ich, dass alles okay sei. Aber der PCR-Test am nächsten Tag war dann positiv. Trotzdem bin ich bis auf ein wenig Husten frei von Symptomen geblieben.“ Es zeugt von Stärke, dass er selbst diesen Wochen, die aufgrund der Quarantäne und einem strikten Sportverbot hart waren, noch etwas Gutes abgewinnt. „Ich habe glücklicherweise niemanden angesteckt.“ Und weil es ihm grundsätzlich gut ging, dies auch durch Untersuchungen bestätigt wurde, stieß er schnell wieder zur Mannschaft.