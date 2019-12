Knez-Team erleidet weiteren Rückschlag

Handball-Oberligist HTV Hemer hat die Geduld seiner Anhänger am Samstagabend erneut auf eine harte Probe gestellt. Gegen den keineswegs unbezwingbaren VfL Mennighüffen gab es die sechste Niederlage im zehnten Spiel. Dass die letztendlich nur mit fünf Toren Differenz ausfiel, sprach sogar noch für den HTV.





Handball-Oberliga: HTV Hemer - VfL Mennighüffen 22:27 (8:12). „Wir haben uns wie zuletzt zu viele technische Fehler geleistet, teilweise kopflos gespielt und zu viele Chancen vergeben. Aber wir haben uns nicht hängen lassen“, analysierte HTV-Spieler Lars Henkels kurz nach dem Spiel durchaus treffend.

Knackpunkt der Partie war die Phase zwischen der 18. und 29. Spielminute, in der dem HTV kein Tor gelang, der VfL aber fünfmal erfolgreich war. Es fehlten Überraschungsmomente am gegnerischen Kreis, die Genauigkeit bei Tempogegenstößen und die Konzentration, wodurch unter anderem Schrittfehler zustande kamen. Wenn die Spieler von Trainer Tihomir Knez doch mal zum Abschluss kamen, sah das so aus: Jonas Brieden warf zu zentral auf Mennighüffens Torwart (23.), Mati Sahlmann verfehlte in der selben Minute das Tor gänzlich und Juraj Briatka traf den Pfosten (26.).

Nach gutem Start verliert der HTV den Zugriff auf das Spiel

Genau dieses Trio sorgte neben Philip Trattner für einen Start nach Maß. Gut fünf Minuten waren vergangen, als der HTV mit 4:1 führte. Erst danach wurde dem VfL das Toreschießen zu leicht gemacht, auch weil Schlussmann Maximilian Müller nicht seinen besten Tag hatte und zu viele haltbare Bälle passieren ließ. Noch in der ersten Halbzeit wurde er durch Patrick Spiller ersetzt, der im weiteren Spielverlauf immerhin verhinderte, dass die Ostwestfalen zweistellig führten. Beim Stand von 12:21 (42.) war es beinahe soweit. „Sowas Schlimmes“, stellten die HTV-Anhänger kopfschüttelnd fest. Immer wieder versuchte Tihomir Knez wort- und gestenreich seine Mannschaft zu ordnen. Hemers Trainer gab an, gegen Zahnschmerzen gekämpft zu haben, die es ihm nach der Partie noch nicht einmal ermöglichten, eine Stellungnahme zum Spiel abzugeben.

Aus heimischer Sicht war diese Phase die Talsohle. Unklar war nur, ob der leichte Aufschwung damit zu tun hatte, dass Mennighüffen einen Gang zurückschaltete, weil immerhin die Moral des Knez-Teams intakt ist, oder weil die Hemeraner mit der aufkommenden Hektik besser zurecht kamen. Von acht Zeitstrafen wurden zwar fünf gegen den HTV ausgesprochen, aber das schien die Truppe zu beflügeln. Auch nach der roten Karte gegen Bosko Bjelancovic (53.), der Mennighüffens erfolgreichsten Torschützen Arne Kröger (acht Tore) bei freier Bahn zum Tor foulte, schmolz der Rückstand weiter. Auf mehr als drei Treffer kamen die Hausherren aber nicht mehr heran. Die Niederlage mit fünf Toren Differenz entsprach durchaus den Kräfteverhältnissen im Grohe-Forum. Und das ist ein weiteres Alarmsignal.