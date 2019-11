Leidenschaftliche Arbeiter im Hintergrund

Bei den Cracks auf dem Eis ist die Verweildauer am Seilersee oftmals überschaubar, viele sind nach nur einem DEL-Jahr schon wieder weg. An den Schaltstellen der Iserlohn Roosters sieht das anders aus. Der geschäftsführende Gesellschafter Wolfgang Brück ist seit dem Start der Sauerländer in der DEL dabei, Manager Karsten Mende war bis zu seiner plötzlichen Erkrankung vor einem Jahr eine konstante Größe, und als Geschäftsstellenleiter arbeitet Bernd Schutzeigel jetzt im 18. Jahr für den Verein.

„Als ich anfing, waren zwei Mitarbeiter und ein Auszubildender da“, erinnert sich der 54-Jährige an sein erstes Jahr. Zu seinem Engagement bei den Roosters kam es, nachdem Geschäftsführer Thomas Aumer ausgestiegen war und Brück den Kontakt zu dem Ex-Eishockeyspieler und gelernten Bankkaufmann knüpfte. Der hat heute acht Mitarbeiter in der Geschäftsstelle, die sich dem immer breiter gewordenen Aufgabenfeld widmen.

Tim Burck ist für das Ticketing und die Mitgliederverwaltung zuständig, Sebastian Jones ist Assistent der sportlichen Leitung, Jennifer Klanthe ist für den Bereich Merchandising und den Fanshop verantwortlich, Jan Röhrig kümmert sich um Gastronomie und VIP-Räume, Felix Dötsch um Öffentlichkeitsarbeit und neue Medien. Die beiden Letztgenannten sind ebenso neu im Team wie Konstantin Kühn (Grafikdesign) und Azubi Jan Heinze. Ob sie alle einmal eine so lange Dienstzeit erreichen wie Gisela Kolbert?

Sie hat schon 1991 beim damaligen ECD Sauerland begonnen, kam 1995 zum Iserlohner EC und nahm wie selbstverständlich auch am Schreibtisch in der Geschäftsstelle Platz, als das DEL-Zeitalter in Iserlohn begann. Bis heute widmet sie sich diversen Verwaltungsaufgaben und ist ganz froh, einige jüngere Kolleginnen und Kollegen um sich zu haben. „Manche Computerprogramme beherrschen sie einfach schneller, aber sie leiten mich gut an“, sagt die 62-Jährige, die auch die digitale Vorzeit in allen Schattierungen erlebt hat. „Heute glaubt man es nicht, dass wir einmal Sitzplatzkarten selbst beschriftet haben.“

Wer in der Geschäftsstelle arbeitet, hat regelmäßigen Kundenkontakt – an der Theke im Fanshop beim Verkauf von Eintrittskarten oder am Telefon. Und wenn es sportlich gerade nicht so gut läuft, müssen sich die Mitarbeiter so manche kritische Bemerkungen anhören. „Wir hatten mal einen Zuschauer, der uns regelmäßig Artikel aus allem möglichen Zeitungen der Region zugeschickte, die er mit seinen Kommentaren versehen hatte“, erinnert sich Gisela Kolbert. Und Bernd Schutzeigel sind unfreundlichen Bemerkungen vom Saisonbeginn noch im Ohr, als sich die Zuschauer über Sichtbehinderung durch die neue Plexiglasumrandung beklagten. „Es ist auch unser Job, da zuzuhören, und wir versuchen immer, Abhilfe zu schaffen.“

Nach Stellenausschreibung 50 Bewerbungen in einer Woche

Aber generell wissen alte Hasen wie er, dass der Erfolg über allem steht. „Ob wir einen guten Job machen, interessiert niemanden, wenn auf dem Eis die Punkte ausbleiben.“

In der letzten Saison erlebte Schutzeigel nach einigen Abgängen eine stressige Phase, weil die Arbeit auf sehr wenige Schultern verteilt werden musste. Danach fiel die Entscheidung, dass investiert und die Geschäftsstelle aufgestockt werden sollte. Und ein interessanter Arbeitgeber sind die Roosters offensichtlich. „Auf eine Stellenausschreibung haben wir 50 Bewerbungen in einer Woche bekommen“, erinnert sich Schutzeigel und fand vor allem Frauen ab 40 im Interessentenkreis. Für jüngere Leute ist die Arbeit wohl weniger attraktiv. Freie Wochenenden sind während der Saison die Ausnahme, und der Einsatz an Spieltagen endet oft erst nach Mitternacht. Denn wenn die Roosters am Seilersee spielen, ist auch die Geschäftsstellencrew komplett im Einsatz – ob an der Abendkasse oder im VIP-Raum. Dazu kommen pro Heimspiel rund 75 Aushilfskräfte, die die Roosters aus einem Pool von über 100 Personen einsetzen – das Sicherheitspersonal nicht eingerechnet.

„Man sollte schon Eishockeyleidenschaft mitbringen,“ sagt Jennifer Klanthe, die Sportmanagement studiert hat und es zu schätzen weiß, bei den Roosters viel in Eigenverantwortung regeln zu können. So sieht es auch ihr neuer Kollege Konstantin Kühn, der überdies das angenehme Arbeitsklima lobt. Der Chef hört es gern und ist zufrieden mit seiner aktuellen personellen Besetzung. „Ideal wäre allerdings, wenn wir eine hauptamtliche Kraft für Buchhaltung oder Sponsoring dazu bekommen würden, denn jetzt muss ich noch beides stemmen“, sagt Bernd Schutzeigel. Immerhin sind 140 Sponsoren und 230 Partner im Unterstützerklub zu betreuen. „Und wenn im Frühjahr das Lizensierungsverfahren und die Sponsorenakquise praktisch parallel laufen, wird es ziemlich eng.“

So wie die Roosters sind auch etliche Ligakonkurrenten aufgestellt, die nicht mehr als zehn Mitarbeiter in der Geschäftsstelle haben. „Aber in Mannheim oder in Köln sind es über zwanzig“, erläutert Schutzeigel. Er hat sich mit seinem Team daran gewöhnt, Freizeit- und Urlaubsplanung ganz am Eishockey-Terminkalender auszurichten. Und der kennt auch keine Weihnachtsruhe. Am zweiten Feiertag empfangen die Roosters die DEG, die Fans werden in die Halle strömen, und die Geschäftsstellenmitarbeiter haben wie so oft einen intensiven Arbeitstag. Ohne Eishockey-Leidenschaft geht es eben nicht.