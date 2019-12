Letmathe stockt den Kader kräftig auf

Von den überkreislichen Fußballklubs gehört Borussia Dröschede Grund zu den wenigen heimischen Teams, die komplett sorgenfrei ist die Winterpause gehen können. Der Landesliga-Spitzenreiter hat 35 Punkte aus 15 Spielen geholt und kann die Wintermeisterschaft sogar bis zum ersten Märzwochenende genießen. So lange dauert die Pflichtspielpause.

Trainer Dragan Petkovic hat in den nächsten Wochen nur Hallentraining angesetzt – vor der Kreismeisterschaft am Wochenende und der Stadtmeisterschaft am 4./5. Januar. Auf dem Feld geht es mit der Vorbereitung erst am 17. Januar weiter, zwei Tage später steigt der erste Test gegen den TuS Ennepetal. „Ich gehe davon aus, dass wir dann mit unserem aktuellen 21er Kader weitermachen“, sagt Petkovic. Er sieht keinen Grund für Veränderungen, und auch der umworbene Kingsley Nweke hat ihm versichert, auf jeden Fall in Dröschede zu bleiben.

Von den vier Iserlohner Fußball-Bezirksligisten hat sich am Sonntag keiner so in die Winterpause verabschiedet, wie man es erwarten konnte. Dass der ASSV Letmathe das Kellerderby gegen Sinopspor Iserlohn mit 6:0 für sich entscheidet, hatte niemand auf der Rechnung, ebensowenig das 2:0 des SC Hennen gegen Berchum/Garenfeld – die Revanche für die 1:15-Hinspieldemütigung. Für einen Paukenschlag sorgten die Zebras bereits mit Bekanntgabe der Aufstellung, auf der Nils Cala auftauchte.

Hennens Coup mit Cala hat sich bereits bezahlt gemacht

„Wir wollten diesen Überraschungseffekt, der ja auch eingetreten ist“, erläuterte Hennens sportlicher Leiter Marco Vorländer und beschrieb wie es zum Engagement des letztjährigen Spielers des FC Iserlohn kam, der auch schon Oberliga gespielt hat. „Nils wollte im Sommer kürzer treten, hat dann aber zugesagt, dass er uns helfen wird. Und er hat ja bereits Anteil am Sieg gehabt.“ Cala (33), traf zum 2:0. Er ist der erste neue Mann, den der SC Hennen für die Rückrunde an Land gezogen hat, ein, zwei weitere Verpflichtungen würde Vorländer gerne noch tätigen. Nach Abgängen sieht es derzeit nicht aus. Mitte Januar nimmt Trainer Holger Stemmann die Vorbereitung auf die Restrunde wieder auf, und vier, fünf Testspiele sind geplant. Fest vereinbart sind Tests gegen die SF Hüingsen am 2. Februar und den SV Deilinghofen/Sundwig in der Woche darauf.

Auch beim ASSV Letmathe gibt es große Veränderungen. Mit sieben neuen Spielern ist sich der Verein bereits einig, zudem wurden acht Vorbereitungsspiele vereinbart. Am Sonntag, 12. Januar, bittet Trainer Aykan Kutlu zum ersten Training, am 19. Januar steigt gegen den Kiersper SC der erste Test. Vor allem in der Defensive sahen die Letmather Handlungsbedarf, daher wurden Jan Schulte-Neumann und Dennis Korwath vom VfK Iserlohn, sowie Kaan Ayyildiz vom VTS Iserlohn an Land gezogen. Mit dem variabel einsetzbaren Enes Dindar vom SSV Kalthof ist sich der ASSV einig, auch der zuletzt vereinslose Marcel Rathamone kann überall spielen – außer im Tor. Für diese Position kommt Franz-Josef Jansons vom SV Hohenlimburg III. Im April stößt zudem Timo Bormann (Kalthof) zum Team, und Kutlus Sohn Canluka hat seine schwere Ellenbogenverletzung mittlerweile auskuriert. Mindestens ein Stürmer soll noch kommen.

Sinopspor Iserlohn wird keine keine klassische Pause einlegen, unter anderem stehen drei Hallenturniere auf dem Programm. Trainer Özer Cakar würde gerne die zwingend notwendigen Verstärkungen sehen. „Die sportliche Leitung arbeitet daran“, weiß er.

Beim SSV Kalthof bittet Trainer Stefanos Axourgos heute zum Abschlusstraining. Es folgen zwei Hallenturniere, die Vorbereitung auf die Restrunde wird in der zweiten Januarwoche aufgenommen, der erste von bislang vier Tests steigt am 26. Januar gegen die SF Hüingsen. Die Notwendigkeit, Korrekturen am Kader vorzunehmen, gibt es beim SSV nicht.