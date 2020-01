Liegt dem TV Lössel die neue Rolle?

Für die einen ist es das „Spiel des Jahres“, für die anderen nur ein ganz normales Lokalderby. Fakt ist, dass es am heutigen Samstag um 18.15 Uhr in der Albert-Schweitzer-Halle hoch her gehen dürfte, wenn der TV Lössel und der Letmather TV um Punkte in der Handball-Bezirksliga kämpfen.

Selten bis nie sind die Gastgeber favorisiert in diesen reizvollen Vergleich gegangen, doch nach zehn Spielen ohne Niederlage, in denen man 18:2 Punkte geholt hat, kann TVL-Coach Henning Schierbaum diese Rolle nicht ganz von sich weisen. Der Trainer ist allerdings noch nicht ganz mit dem Derbyvirus infiziert. „Im Hinspiel war ich nicht da, es ist mein erstes Spiel gegen den LTV.“

Ganz unabhängig von den besonderen Gesetzen, die stets bei solchen Auseinandersetzungen bemüht werden, macht Schierbaum deutlich, dass man sich eine gute Ausgangsposition erarbeitet hat, die unbedingt mit einem weiteren Erfolg gefestigt werden soll. Für dieses Unterfangen steht ihm der komplette Kader zur Verfügung.

Das sieht bei den Gästen aus der Humpferthalle anders aus. Trainer Jochen Müller bangt um die Einsatzfähigkeit von Münzner, Frank, Budde und vom Hofe. Hoffnung auf kurzfristig grünes Licht für ein Mitwirken hat er nur bei den beiden Letztgenannten.

„Auch wenn die aktuelle Tabelle eine andere Sprache spricht, sehen wird diese Partie als besondere Herausforderung“, sagt der LTV-Coach, der von seiner Mannschaft verlangt, dieses Lokalderby möglichst lange offen zu halten.

„Das ist natürlich auch eine Sache der Einstellung“, appelliert er noch einmal an das Team, das je nach Bedarf noch durch zwei Akteure aus der Reserve oder der A-Jugend ergänzt wird.