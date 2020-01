MacQueen – ein Gesicht des Aufschwungs

Es war zunächst ein traumhafter Einstand, den Jamie MacQueen am 17. Dezember bei den Roosters hinlegte. 6:14 Minuten waren im Derby gegen die Kölner Haie gespielt, als der gerade erst aus Schwenningen gekommene Kanadier die 1:0-Führung erzielte – in Überzahl, was damals schon keine Spezialität des O’Leary-Teams war, sondern eine echte Seltenheit. Das Debüt hatte jedoch einen Schönheitsfehler: Trotz einer 2:0-Führung gab Iserlohn das Spiel aus der Hand, Köln siegte 4:3.

Der 31-Jährige Kanadier war die personifizierte Hoffnung auf bessere Zeiten, die allerdings zunächst auf sich warten ließ. Auch die folgenden fünf Spiele gingen verloren, MacQueen spielte unauffällig. An den wenigen Toren war er nicht beteiligt, Zeitstrafen handelte er sich allerdings auch nicht ein. „Trotzdem war ich zu dieser Zeit wirklich beeindruckt von Iserlohn. Hier spielen tolle Jungs unter einem tollen Trainerteam, auch das Management leistet gute Arbeit.“

Im Vergleich zwischen dem völlig verunsichert auftretenden Team von vor vier Wochen mit der leidenschaftlich kämpfenden Mannschaft dieser Tage fällt es MacQueen schwer, einen gravierenden Einschnitt auszumachen. „Die Grundstimmung in der Kabine ist eigentlich unverändert. Wir waren auch während dieser schwierigen Phase positiv eingestellt und wussten, was wir für Fähigkeiten haben. Das ist aus meiner Sicht auch der Grund für unseren Umschwung gewesen.“

Der setzte bei MacQueen, der seit seinem ersten Tag am Seilersee den roten Helm des Topscorers trägt, in jedem Spiel dabei war und mit durchschnittlich 19:43 Minuten pro Spiel hinter Mike Halmo der Stürmer mit der zweitmeisten Eiszeit ist, statistisch gesehen erst mit dem Spiel gegen die Eisbären Berlin ein. Beim 5:2-Triumph mit vier Roosters-Toren bis zur achten Minute eröffnete er den Torreigen und markierte den Endstand (48.). Ebenso machte er beim folgenden 5:2 über Straubing den Deckel drauf, an zwei weiteren Toren war er beteiligt. In Krefeld traf er im Shoot-out und gegen seine vielleicht nur vorübergehend ehemaligen Kameraden von den Wild Wings leistete er dank seines feinen Auges die entscheidende Vorlage zum 1:1-Ausgleich beim 3:1-Sieg - dem vierten in Folge. „Das Gewinnen wurde plötzlich ansteckend und gab uns Selbstvertrauen.“

Seine Vertragssituation ist etwas kompliziert. Die Wild Wings, für die er zuvor in 17 Spielen auf elf Tore und acht Vorlagen kam, lösten den Kontrakt mit MacQueen auf, aber nur bis Saisonende. Für die Spielzeit 20/21 steht er bei den Schwarzwäldern wieder unter Vertrag. „Es ist noch nicht sicher, was nach der Saison passiert, ob mich Schwenningen zurückholt oder nicht.“ Auf die Frage, bei welchem der beiden Klubs er lieber wäre, antwortet er diplomatisch: „Ich will einfach nur spielen.“

Ein Verbleib in Iserlohn wäre mit dem Vorteil verbunden, das ligaweit gefürchtete Publikum hinter sich zu wissen. „Ich spiele ja schon seit einigen Jahren in Deutschland und wusste, dass die lauten und leidenschaftlichen Fans einen großen Anteil daran haben, dass die Roosters so ein zäher Gegner sind. Jetzt spüre ich selber, dass sie dem Team einen Schub geben.“

Top-Besetzung auf der Torhüterposition

Dass damit nicht alles perfekt und rund läuft, ist aber auch klar. „Wir haben zwar nicht diese eine deutliche Schwäche, spielen aber auch kein perfektes Hockey. Wir können uns noch in allen Bereichen verbessern.“ Zu den Stärken des Teams zählt er den Zusammenhalt, den kämpferischen Charakter und das positive Denken. „Vor allem haben wir zwei Nummer-eins-Torhüter.“