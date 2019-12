Maya Pipke lebt ihren Traum

Maya Pipke gerät ins Schwärmen, wenn sie an ihre ersten Jahre als Fußballerin zurückdenkt. 2011 schloss sich die damals Achtjährige den Sportfreunden Sümmern an. Dort baute Trainerin Katja Platthaus zu der Zeit ein reines Mädchenteam auf, die kleine Maja bekam einen Platz in der Verteidigung. Für anderthalb Jahre blieb das so, bis Probleme auf der Torhüterposition entstanden.

„Wir haben eine neue Torhüterin gesucht, auch ich bin mal reingegangen – und dann wollten sie mich nicht mehr rauslassen“, erinnert sich die Spielerin, die mit guten Leistungen schnell auf sich aufmerksam machte. Vorläufige Höhepunkte waren Berufungen in die Kreisauswahlteams im U13 und U15-Bereich. Es lag nahe, dass sie eines Tages auch das Interesse namhafter Nachbarvereine wecken würde. So kam es auch. Der FC Iserlohn klopfte vor zwei Jahren an, doch man kann nicht sagen, dass Maya Pipke darauf gewartet hat. „Ich hatte nie das Ziel, höherklassig zu spielen. In Sümmern habe ich mich schließlich wohl gefühlt, da waren meine Freundinnen, Katja Platthaus kannte uns ja auch von kleinauf, Konkurrenz hatte ich zu dieser Zeit auch nicht, und ich wollte erst recht nicht, dass die Mannschaft auseinanderfällt.“ Über den Zeitpunkt der Anfrage muss sie mittlerweile schmunzeln – es war während der Aufstiegsrunde mit den Sümmeraner B-Juniorinnen, die den Aufstieg in die Bezirksliga als Gruppenzweiter schließlich verpassten.

Torhüterinnen stehen im fairen Wettkampf miteinander

Schweren Herzens verließ sie dennoch die Komfortzone. Lara Sommer, die zeitgleich mit ihr das Fußballspielen begann, wechselte mit ihr zum Hemberg. Heute weiß sie, dass dieser Schritt richtig war. Schließlich darf sie beim FCI in der U17-Bundesliga spielen, in der sich zahlreiche klangvolle Traditionsvereine tummeln. „Nicht viele können von sich behaupten, gegen den 1. FC Köln, den VfL Bochum, Bayer Leverkusen oder gegen Borussia Mönchengladbach gespielt zu haben, zumal die Perspektive nicht so gut ist, dass das später auch noch möglich ist.“

Auch die beiden etwas weiter entfernten Auswärtsspiele beim FC Speyer und dem 1. FC Saarbrücken haben ihren Charme. Da samstags um 14 Uhr Anstoß ist, bricht das Team schon am Freitagmittag auf, von ihrer Schule, dem MGI, wird sie dann freigestellt. „Trotzdem bin ich ein normales Mädchen“, betont sie.

Doch was noch wichtiger ist: Ihr Team beim FC Iserlohn bezeichnet sie als „zweite Familie“, in der es um den gemeinsamen Erfolg geht. Die Freude über einen Sieg ist groß, auch wenn sie mal nicht gespielt hat. Miriam-Anna Kreft und Eliz Canci sind die weiteren Torhüterinnen, die ebenfalls ihre Einsatzzeit bekommen. „Jede steht hinter jeder“ betont sie.

Auch wenn Maya Pipke in dieser Saison die meisten Einsätze bestritten hat – die Nummer eins ist sie nicht. Sie trägt aus Überzeugung die 23, weil sie mit dieser Rückennummer ihre Bundesligapremiere gefeiert hat.

Simon Naujoks, Trainer der Bundesliga-B-Juniorinnen-Fußballerinnen des FC Iserlohn muss auf die Bitte, die Vorzüge von Maya Pipke zu nennen, nicht lange überlegen: „Ihre Stärken sind das Spiel auf der Linie und ihr Ehrgeiz.“ Im Januar feiert sie ihren 17. Geburtstag, dadurch entwächst sie am Ende der laufenden Saison der B-Jugend. Dann wartet das Seniorenteam, in dem sie vor einigen Wochen ein unvergessliches Erlebnis feiern durfte – den Derbysieg in der Landesliga über Borussia Dröschede. 1:0 endete die Partie, nach einem klassischen Fehlstart war das der erste Saisonerfolg. „Ein tolles Gefühl, den Sieg festgehalten zu haben“, sagt sie. Dass sie dem FC Iserlohn erhalten bleibt, gilt als sicher, zumal einige Freundinnen bereits fest zum Landesliga-Team gehören. Die Vorfreude auf das Wiedersehen ist groß.