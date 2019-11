Mit starker Verteidigung gelingt den Kangaroos die Wende

Die Iserlohn Kangaroos sind in Wedel in die Erfolgsspur zurückgekehrt.

Wedel. Nach fünf Niederlagen in Folge feiert Milos Stankovics Mannschaft mit dem 74:64 in Wedel den ersten Auswärtssieg der Saison.

Es ist vollbracht! Nach fünf Niederlagen in Folge haben die Kangaroos die Trendwende hinbekommen und mit dem ersten Auswärtssieg in dieser Saison die längste Durststrecke in ihrer Pro-B-Ära beendet. Erfolgsgarant war die starke Defensivleistung, und anders als in in so vielen Spielen in der laufenden Serie gab es keine anhaltende Schwächephase.