Moritz Hübner zu den Iserlohn Kangaroos

Iserlohn. Trainer Völkel kennt den 23-Jährigen schon.

Die Iserlohn Kangaroos haben einen weiteren Spieler an Land gezogen. Der Basketball-ProB-Ligist verkündete am Dienstag die Verpflichtung des 23-jährigen Flügelspielers Moritz Hübner, der zuletzt bei Bundesligist Löwen Braunschweig unter Vertrag stand. Hübner gilt offensiv wie defensiv als flexibel einsetzbar und als mannschaftsdienlicher Spieler.

„Es gibt nichts Schöneres als ein Team, das funktioniert wie eine gut geölte Maschine, in der jeder dem anderen hilft,Momente zu kreieren, die das Team und die Zuschauer mitreißen und begeistern“, wird er in der Mitteilung der Kangaroos zitiert. Darin kommt auch Iserlohns neuer Headcoach Stephan Völkel zu Wort: „Ich freue mich sehr, dass Moritz sich für uns entschieden hat. Wir haben vor ein paar Jahren schon einmal zusammengearbeitet und ich glaube, dass er sehrgut zu uns passt und sich bei uns weiterentwickeln kann.“ Doch nicht nur mit Völkel kreuzten sich während der gemeinsamen Zeit in Bremerhaven und Cuxhaven schon einmal die Wege. Mit seinem künftigen Mitspieler Jonas Buss bildete er dort vor einigen Jahren eine Wohngemeinschaft.

Zugute kam den Kangaraoos, dass sich Moritz Hübner zusätzlich um sein BWL-Studium kümmert. Daran kann er auch in Iserlohn arbeiten, daher sei die Waldstadt für ihn „aktuell der beste Standort“.

Für Kangaroos-Manager Michael Dahmen passte einfach das Gesamtpaket: „Moritz hat in seiner Laufbahn schon viel gesehen und viel Erfahrung gesammelt. Er ist ein ehrgeiziger, sympathischer junger Mann, der auch menschlich perfekt zu uns passt – entsprechend freuen wir uns auf die Zusammenarbeit. Tatsächlich habe ich ihn schon seit einigen Jahren auf dem Schirm und bin froh, dass wir ihm nun genau die Bedingungen bieten können,die zu seinen Zielen und Plänen passen. Sowohl auf sportlicher Ebene als auch im Hinblick auf sein BWL-Studium.“

Das aktuelle Kangaroos-Team: Stephan Völkel (Trainer), Dennis Shirvan (Co-Trainer), Joshua Dahmen Moritz Hübner, Alexander Möller, Jonas Buss, Ruben Dahmen, Moritz Schneider.