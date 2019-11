Nach dem Rückstand wacht die Borussia auf

Foto: Michael May

Dröschede. Dröschede ist durch einen 3:1-Erfolg gegen Hüsten Herbstmeister, aber die Rolle des Gejagten ist noch ungewohnt.

Wer solche Spiele gewinnt, der „läuft Gefahr“ am Ende ganz oben zu stehen. Eine Stunde lang bot Spitzenreiter Borussia Dröschede keine berauschende Leistung gegen biedere Hüstener, hatte aber nach einer Steigerung in den finalen 30 Minuten weitere drei Punkte eingesammelt und führt nun als Herbstmeister die Tabelle mit drei Zählern Vorsprung an.