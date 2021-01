Neuer Onlineartikel

Iserlohn Viele Defizite sorgen für einen weiten Iserlohner Weg beim 94:93-Erfolg nach Verlängerung

Das war in jeder Hinsicht ein besonderer Sieg. Zum einem feierten die ProB-Basketballer der Iserlohn Kangaroos nach drei vergeblichen Anläufen ihren 100. Erfolg in einem Pflichtspiel, zum anderen stellten sie unter Beweis, dass man auch mit 19 Ballverlusten und 13 vergebenen Freiwürfen eine Partie gewinnen kann. Die 45 Minuten bis zum Jubel waren deshalb aber ein äußerst steiniger Weg.

2. Basketball-Bundesliga ProB Nord: Iserlohn Kangaroos – TKS 49ers RSV Eintracht Stahnsdorf 94:93 n.V. (22:22/44:47/67:65/85:85). Als Tanner Graham 1,5 Sekunden vor dem Ende der Verlängerung den Ball zum Sieg in den Korb tippte, gab es zwar noch eine Auszeit des Gegners, doch der letzte Wurf der Gäste ging weit am Korb vorbei und der fünfte Saisonerfolg in dieser richtungweisenden Partie war perfekt. Gegen clevere und gegenüber den Vorjahren klar verbesserte Brandenburger taten sich die Hausherren aber lange Zeit schwer.

Zwölf Ballverluste wies der Scouting-Bericht schon nach der ersten Halbzeit aus. Für die 49ers waren es nach 45 Minuten nur acht. Da hilft dann auch ein klar gewonnenes Reboundduell oder eine bessere Wurfquote nicht, wenn die Gäste zehn Würfe mehr aus dem Feld abgeben können. Somit verpassten es die Gastgeber mehrfach, nach herausgespielten Vorsprüngen davonzuziehen. Beim 16:10 (7.) und 35:28 (13.) gab es ausreichend Gelegenheit den Gästen zu enteilen. Stattdessen lud man den Kontrahenten ein, wieder ins Spiel zu kommen.

Große Probleme hatte die phasenweise besser als zuletzt agierende Iserlohner Defensive mit dem athletischen US-Center Toppin, dem schon vor der Pause 17 Punkte gelangen. Aber auch „Strippenzieher“ Babkauskas und der auch aus weiten Distanzen treffende Fülle beschäftigten die Kangaroos. Zudem wussten auch die 49er kurzzeitig hart und aggressiv zu verteidigen, was immer wieder zu Ballverlusten der Iserlohner führte. Die sahen sich plötzlich 40:47 im Rückstand, kamen aber bis zum Seitenwechsel noch etwas heran.

Babkauskas sorgte direkt nach Wiederbeginn mit dem 44:50 für die nächste kalte Dusche, doch Alexander Möller, Toni Prostran und Graham bereiteten mit ihren Zählern fortan das Feld für ein ausgeglichenes Geschehen. Beim 64:57 (29.) schienen die Gastgeber auf einem guten Weg, doch Stahnsdorf kam noch einmal auf. Dennoch sah es auch im Schlussdurchgang noch gut für die mit längeren guten defensiven Phasen aufwartenden Waldstädter aus. Vor allem der nun stark auftrumpfende Ruben Dahmen legte mit seinen Punkten zum 78:71 (35.) und 82:78 (37.) vor.

Doch dann folgten wieder einige Fehler. Fülle traf zum 83:82 für die Gäste, die auch fünf Sekunden vor Schluss (85:84) noch führten. Ein verwandelter Freiwurf von Faton Jetullahi brachte aber die Verlängerung, in der dem Gegner Topwerfer Toppin nach Foulhöchstzahl fehlte. Ein Selbstläufer war die Zusatzzeit für die Hausherren trotz anfänglicher 88:85-Führung aber nicht. Stahnsdorf legte zum 93:90 vor (44.). Prostran, der mit 13 Assists, acht Rebounds und 23 Punkten seinem ersten Triple Double wieder ein Stück näher kam, sowie „Double-Double-Akteur“ Graham (elf Rebounds, 28 Punkte), der den eingangs beschriebenen Siegkorb erzielte, drehten das Geschehen auch mit der nötigen Portion Glück.