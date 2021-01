Neuer Onlineartikel

In einem Testspiel vor Saisonbeginn unterlagen die Roosters in Köln 4:5.

Iserlohn Roosters reisen zum ersten Vergleich mit den Kölner Haie binnen 48 Stunden.

Abschluss der ersten Runde in der Nordgruppe der Deutschen Eishockey-Liga. Mit zwei Partien am heutigen Montag ist das Hinspielprogramm in dieser Staffel komplett. Die Iserlohn Roosters reisen zu den Kölner Haien, wo ab 20.30 Uhr in der Lanxess-Arena gespielt wird.

Der einen Punkt schlechter gestellte Tabellennachbar gehört zumindest auswärts nicht gerade zu den liebsten Kontrahenten der Waldstädter, die diesen Gegner bereits am Mittwoch zum „Rückspiel“ am Seilersee erwarten. In einer Serie, in der der Heimvorteil bislang nur eine untergeordnete Rolle spielt, bietet sich für das Team von Trainer Jason O’Leary jedoch Gelegenheit, die ausbaufähige Bilanz in der Domstadt etwas aufzubessern, zumal die Roosters trotz der Overtime-Niederlage gegen Düsseldorf einen guten Saisonstart hingelegt haben, der im Siegfalle je nach Resultat der anderen Partie sogar die Tabellenführung bedeuten könnte.

Einen guten Start muss man aber auch den Haien attestieren, denn die mussten bereits viermal auf fremdem Eis ran. Zuletzt in Berlin, und da gab es eine 0:5-Klatsche, die das Team um Kapitän Moritz Müller laut dessen Aussage aber abgehakt hat. Er fordert jedoch, dass man sich konsequent von der Strafbank fern halten müsse. Kölns Trainer Uwe Krupp erwartet nach den Erfahrungen aus der Vorbereitung, als Roosters und Haie gleich zweimal aufeinandertrafen, ein enges Match.

Das sieht Jason O’Leary auf Seiten der Iserlohn ganz ähnlich („fast jedes Spiel ist eng“), und wenn man ihm eine Einschätzung des Saisonstarts entlocken will, ist er auch ganz schnell beim Thema Disziplin. „Unser Start ist ordentlich, aber er hätte besser sein können, wenn wir häufiger in unserem System bleiben könnten und nicht in Unterzahl agieren müssten“, so O’Leary.

Grundsätzlich geht er optimistisch an die heutige Aufgabe in Köln heran. Für die Gastgeber ist es erst das zweite Heimspiel der Saison. Jason O’Leary ist überzeugt davon, dass es auch ohne Zuschauer einen Heimvorteil gibt. „Vielleicht ist der nicht mehr ganz so groß“, sagt er. Wenn man dazu noch die kurze Anreise nimmt, dürfte sich die Sache noch mehr relativieren. „Wir haben die Möglichkeit, zu gewinnen“, macht er dann auch deutlich und weiter: „Dann dürfen wir uns aber nicht so sehr auf äußere Umstände wie beispielsweise die Schiedsrichter fokussieren, sondern müssen permanent die Scheibe attackieren.“

Die enge Taktung der Spiele, sieht er keineswegs als Problem. Seine Mannschaft spielt in dieser Woche gleich dreimal. Doch gerade in dieser frühen Saisonphase sollte das keine Schwierigkeiten bereiten. „Die Spieler sind fit und wollen unbedingt spielen“, macht O’Leary deutlich. Nach dem unmittelbaren „Rückspiel“ am Mittwoch gegen Köln geht es am Freitag noch nach Wolfsburg.

Kölner Haie – Iserlohn Roosters

Montag, 20.30 Uhr, Lanxess-Arena

Personelles: Bei den Roosters fehlt weiterhin der verletzte Ryan O’Connor. Auch Mike Hoeffel hat seinen Trainingsrückstand noch nicht aufgeholt. Dafür ist Brody Sutter nach seiner Sperre wieder dabei. Ins Tor wird Andreas Jenike zurückkehren, nachdem Janick Schwendener zuletzt gegen Düsseldorf zum Einsatz kam. Bei den Gastgebern fehlt der verletzte Sebastian Uvira definitiv. Über einen Einsatz des wiedergenesenen James Sheppard wird kurzfristig entschieden.

Statistisches: 40 Mal sind die Roosters bislang in Köln angetreten. Neunmal verließen sie das Eis als Sieger. 31 Partien gingen am Rhein verloren. In der Saison 2019/20 gab es zum Auftakt einen 3:2-Erfolg nach Overtime sowie eine 1:4-Niederlage in der Arena. Am Seilersee unterlag man jeweils knapp 3:4 und 2:3. In den beiden Testspielen vor Saisonbeginn unterlagen die Iserlohner 4:5 in Köln und siegten in eigener Halle 3:1.