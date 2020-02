Nur ein Sieg hilft den Iserlohn Kangaroos

Jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Im samstäglichen Heimspiel gegen Aufsteiger ART Giants Düsseldorf stehen die ProB-Basketballer der Iserlohn Kangaroos unter Siegzwang. Nur mit einem Erfolgserlebnis lässt sich die Hoffnung auf den Klassenerhalt weiter ernsthaft aufrecht erhalten.

Das Hinspiel war für die Waldstädter ein Wendepunkt. Über weite Strecken führten sie in dieser Partie, verloren aber durch ein schwaches Schlussviertel denkbar knapp mit einem Punkt. Nach diesem Muster gingen fortan etliche Partien verloren. Eine echte Negativspirale setzte bei den Iserlohnern ein.

Auch bei den Düsseldorfern läuft es nicht nach Wunsch

Allerdings läuft es auch beim Team aus der Landeshauptstadt nicht nach Wunsch. Der Trainerwechsel Ende Januar hat bislang noch nicht den gewünschten Effekt gebracht. Der letzte Sieg datiert aus dem Dezember (88:84 gegen Stahnsdorf). Gleiches gilt für diverse Spielerwechsel. Unter der Regie von Trainer Kevin Magdowski, der auch schon Phoenix Hagen betreute, wurde zuletzt der bisherige US-Topwerfer Rose durch Spielmacher Cooper ersetzt. Überhaupt setzen die „Giganten vom Rhein“ vorwiegend auf Importe. Mit EU-Pass spielen Smith und Wilkins, und weil sein Vater früher in Deutschland spielte und der Sohn als Nachwuchsakteur in diesem Land zum Einsatz kam, darf Lollis als Deutscher eingesetzt werden. Hinzu kommen mit Scharfschütze Jetullahi und Center Möller gestandene Akteure, die ebenfalls immer für eine zweistellige Ausbeute gut sind.

Ein Wiedersehen gibt es derweil mit Deion Giddens, der drei Jahre in Iserlohn spielte, seinen Lebensmittelpunkt dann aber ins Rheinland verlagert hat. Er profitiert mit seinem Team von einem guten Saisonstart, als es in den ersten drei Spielen drei Siege in Serie gab. Logisch, dass auch die Gäste große Hoffnungen in diese Partie setzen, die sehr umkämpft sein dürfte.

„Wir müssen jetzt punkten, wenn wir unsere Chancen auf den Klassenerhalt wahren wollen. Daran führt kein Weg vorbei, zumal wir in eigener Halle spielen“, sagt Kangaroos-Manager Michael Dahmen. Er schaut auch diesmal nicht auf den Gegner, sondern konzentriert sich alleine auf die eigene Mannschaft. Fraglich ist der Einsatz von Kapitän Joshua Dahmen, der sich einen einfachen Bänderriss zugezogen hat. Wer das Eigengewächs der Kangaroos kennt, weiß aber, dass Dahmen auflaufen wird, wenn es vertretbar ist. Fehlen wird weiterhin Dennis Teucher, während etliche andere Spieler angeschlagen ins Rennen gehen. In dieser Partie hoffen die Iserlohner einmal mehr auf die Unterstützung ihrer Fans.

Is. Kangaroos - Giants Düsseldorf

Sa., 19.30 Uhr, Matthias-Grothe-Halle

Kangaroos: Frazier, Ziring, Brkic, Schwarz, Allen, Buss, R. Dahmen, Marei, Schneider. - Fraglich: J. Dahmen (verletzt). - Nicht dabei: Teucher (verletzt). - Letzte Resultate Iserlohn: 78:87 (A) Münster, 76:93 (H) Dresden. - Düsseldorf: 89:92 (H) Oldenburg, 65:75 (A) Münster. - Bilanz gegen Düsseldorf: 1 Spiel, 1 Niederlage. - Hinspiel: 89:90.