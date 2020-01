Ohne zwei starke Hauptangreifer chancenlos

Als Nachrücker hatten sich die Volleyballer des TuS Iserlohn die Teilnahme an der Regionalligaserie gesichert, und als diese Mitte September gestartet wurde, herrschte beim Aufsteiger Zuversicht, den höheren Anforderungen gerecht zu werden und konkurrenzfähig zu sein. Die Realität sah anders aus.

Auf der Habenseite steht bis heute nur der 3:1-Erfolg bei Blau-Weiß Aasee. Die glatte 0:3-Heimniederlage gegen diesen auf dem vorletzten Platz notierten Gegner machte am Sonntag unmissverständlich deutlich, dass es für die 46er zurück in die Oberliga gehen wird. „Damit haben wir uns seit einigen Wochen abgefunden“, sagte Coach Carsten Limberg, der personelle Probleme für den Absturz verantwortlich macht.

Gleich zu Saisonbeginn zog sich Neuzugang Roman Shatokhin eine schwere Knieverletzung zu, und nach wenigen Wochen musste Spielertrainer Artjoms Vascenkovs wegen einer Fußverletzung passen, die ihn bis heute außer Gefecht setzt. „Uns fehlen zwei Hauptangreifer, und diese Schwächung haben wir nie kompensieren können“, meinte Limberg. Insgesamt war der Kader zu dünn besetzt, um wirklich mithalten zu können. „Wir sind ja nicht verhauen worden, aber es hat immer irgendetwas gefehlt“, so der Coach, der überzeugt ist, dass man in voller Besetzung eine realistische Chance auf den Klassenerhalt gehabt hätte.

Personell nachzulegen, ist praktisch unmöglich. „Wir sind engagierte Hobbysportler, da lässt sich nicht mal eben ein neuer Spieler herbeizaubern. Es gibt ja kaum noch Vereine im Umkreis,“ sagt TuS-Geschäftsführer Axel Kahl.

Weil frühzeitig klare Verhältnisse herrschen, kann nun für die Oberliga geplant werden. „Wenn wir zehn Spieler zusammen haben, werden wir melden. Im März wissen wir mehr“, erläuterte Kahl. Viele Spieler des aktuellen Kaders sollen gehalten werden, und die in der Bezirksliga spielende zweite Mannschaft weist einige Talente auf, die man an das Oberliga-Niveau heranführen will.

Noch unklar ist die künftige sportliche Verantwortung. Mit Artjoms Vascencovs müssen ebenso Gespräche geführt werden wie mit Carsten Limberg. „Ich bin seit zwanzig Jahren beim TuS, und auch wenn mein Hauptengagement dem Nachwuchsbereich in Schwelm gilt, werde ich natürlich weiterhin versuchen, hier vor Ort zu helfen.“ Für die verbleibenden sechs Spiele in der Regionalliga wünscht er sich noch den einen oder anderen Punkt und den Nachweis, dass man den unteren Mannschaften in dieser Liga durchaus Paroli bieten kann.