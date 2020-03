Personalfragen rücken in den Vordergrund

Iserlohn. Roosters sind auf der Zielgeraden und planen mit zehn Neuzugängen. Deutsche Spieler stehen zunächst im Fokus.

Seit geraumer Zeit und dem endgültigen Verpassen der Play-offs lautet bei den Iserlohn Roosters die Zielsetzung „bestmögliche Platzierung“. Vor dem letzten Hauptrundenwochenende kann das für den aktuellen Vorletzten noch Rang zwölf bedeuten, doch wenn es ungünstig läuft, gehen die Sauerländer am Sonntag als Schlusslicht durchs Ziel.

Am Freitag kommt Mannheim im letzten Heimspiel an den Seilersee, am Sonntag geht es nach Straubing. Man kann sich angenehmere Aufgaben vorstellen, um Zählbares zu verbuchen. Am zurückliegenden Wochenende gelang das nicht, was Trainer Jason O’Leary sichtlich nervte. „Ich bin von einigen Spielern ziemlich enttäuscht. Man muss als Profi bis zum letzten Tag für seinen Verein die beste Leistung bringen.“ Aber gerade in Augsburg sah der kanadische Coach, dass einige seiner Schützlinge mit dem Kapitel Iserlohn offenbar abgeschlossen haben. „Jeder muss für den anderen kämpfen. Es geht nicht, dass man seinen Mitspieler allein lässt.“

In einer Woche werden O’Leary und sein Stab mit Manager Christian Hommel in Klausur gehen, um die offenen Personalfragen zu bereden. Dass seine eigene dazu gehört, hält er für unproblematisch. Dass die Roosters-Verantwortlichen gern mit ihm weitermachen würden, ist unstrittig, aber der Trainer lässt sich nicht in die Karten schauen, ob sich das mit seiner Zukunftsplanung deckt. Wiederholt wurde über eine Rückkehr in die Schweiz spekuliert.

Christian Hommel hofft auf baldige Klarheit, aber zunächst dürften weitere Entscheidungen über den künftigen Kader fallen. Dem gehören nach dem aktuellen Stand neben Keeper Jenike die Verteidiger O’Connor, Raymond, Baxmann, Buschmann, Todd und Orendorz sowie die Stürmer Fleischer, Friedrich, Sutter, Weidner, Samanski und (mit Fragezeichen) Grenier an. Drei weiteren Spielern liegt ein neues Vertragsangebot vor, und weil der Manager gleichzeitig betont, dass man am Ende wohl bei zehn Neuverpflichtungen landen werde, dürften kaum noch weitere Offerten hinzu kommen. Interesse besteht nach seinen Worten aber an einer neuen Übereinkunft mit Julian Lautenschlager.

Drei Spieler des Kaders haben ein Angebot vorliegen

Hommel hält zudem nach einem „Kracher“ zur Komplettierung der Verteidigung Ausschau, hat ansonsten seinen Fokus aber auf deutsche Stürmer gerichtet. Der Markt ist überschaubar, und deshalb sieht er hier dringenderen Handlungsbedarf als bei den Importspielern, wo man sich aus einem immensen Pool bedienen kann. „So wie es aussieht, werden wir uns mit den Ausländerverpflichtungen mehr Zeit lassen als im letzten Jahr“, erläutert der Manager. Unklar ist, ob Jamie Mac Queen ein Thema wird, Gespräche mit den Schwenninger Wild Wings stehen noch aus. Dagegen hat der Ende letzten Jahres ausgeliehene Janik Möser ein Angebot der Roosters für die kommende Saison abgelehnt. Nach 17 neuen Spielern vor der aktuellen Saison können es nun zehn für die Serie 2020/21 werden, und wenn genügend Treffer darunter sind, ein weiteres Jahr später vielleicht nur noch sechs oder sieben. So zumindest sieht es Christian Hommels Planung vor.