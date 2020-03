Radball-Bundesliga: Drei Punkte gegen den Abstieg

Obernfeld/Iserlohn. Mit drei verdienten Punkten hält der RC Pfeil sich in Schlagdistanz zur Konkurrenz. Ziel ist der Verbleib in der ersten Liga.

Am dritten Spieltag der 1. Radball-Bundesliga im niedersächsischen Obernfeld musste der RC Pfeil erneut auf Heiko Cordes verzichten, für den Max Petsching aus dem Oberligateam an der Seite von Daniel Endrowait antrat. Ein Einsatz mit Folgen, denn Petsching spielte sich fest und verlor seine Spielberechtigung für die Oberliga, in der er die Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga im Blick hatte.

Iserlohn - Stein II 3:7 (1:3). Die Pfeiler hielten die Partie lange Zeit offen, aber in der zweiten Hälfte gab es einen Schlagabtausch mit schnellen Torabschlüssen auf beiden Seiten. Das glücklichere Ende hatte Stein auf seiner Seite.

Max Petsching jetzt in der „Ersten“ festgespielt

Iserlohn - Stein 4:13 (1:5). Im folgenden Spiel gegen den deutschen Vizemeister und Vizeweltmeister bekamen die Iserlohner ihre Grenzen aufgezeigt. Ohne richtig Zugriff auf das Spielgeschehen zu bekommen, lagen sie bereits zur Pause deutlich zurück. Während eigene Angriffe oft unglücklich am Pfosten oder knapp neben dem Tor landeten, nutzte der Gegner seine Chancen. Angesichts des aussichtslosen Rückstandes fehlte es Petsching/Endrowait auch zunehmend an Konsequenz in der Defensive.

Iserlohn - Krofdorf 7:5 (4:3). Im letzten Spiel der Hinrunde hieß es noch einmal, alle Kräfte zu mobilisieren, um den Anschluss an den sicheren neunten Tabellenplatz nicht zu verlieren. Wie erwartet war das Spiel sehr ausgeglichen, die Führung der Hessen konnte immer sofort wieder ausgeglichen werden. Petsching nutzte seine Möglichkeiten besser als im Spiel zuvor, so dass die Iserlohner zur Pause führten. Auch in der zweiten Hälfte setzte sich keine Mannschaft ab, und eine Minute vor Schluss glich Krofdorf zum 5:5 aus. Defensiv standen die Pfeiler jedoch sehr gut und unterbanden das offensivere Spiel des Gegners. Mit zwei Kontern entschied Iserlohn diese Partie doch noch für sich. Die verdienten drei Punkte halten die Iserlohner auf Schlagdistanz zur Konkurrenz. Weil man sich jetzt auch im Training komplett auf diese neue Besetzung konzentrieren wird, sind die Chancen, die direkten Konkurrenten in der Rückrunde zu schlagen, deutlich höher, und der Verbleib in der ersten Liga bleibt das Saisonziel.