Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Radball-Elite gastiert in Iserlohn

Iserlohn. Zum Saisonauftakt in der 1. Radball-Bundesliga empfängt der RC Pfeil 07 Iserlohn Deutschlands Elite am Samstag ab 14 Uhr in der Ortlohnhalle. Vier Partien stehen für Daniel Endrowait und Cedrik Perla auf dem Programm.

Zum Start bekommt es das neuformierte Duo mit dem DM-Teilnehmer aus Schiefbahn zu tun. Eine schwierige Aufgabe, denn die Mannschaft aus dem Rheinland ist bekannt für variables Angriffsspiel. Hier werden sich die Pfeiler vor allem auf ein fehlerfreies Aufbauspiel beschränken und versuchen, mit gezielten Angriffen zum Erfolg zu kommen.

Gegen Aufsteiger Naurod, die U23-EM-Bronzemedaillengewinner des Vorjahres, können die Iserlohner vor allem ein kämpferisches Spiel erwarten. Beide Mannschaften haben das Saisonziel Klassenerhalt und dürften in den direkten Duellen besonders großes Engagement zeigen. Gleiches gilt für die Partie gegen Hechtsheim. Nach dem Rücktritt der etatmäßigen Mannschaft Rauch/Stenner vertreten nun die Gebrüder Gebhardt die Mainzer Farben. Auch hier dürfen die Iserlohner Fans eine Begegnung auf Augenhöhe zu erwarten.

Erinnerung an DM-Bronze im Duell gegen Ginsheim

Zum Abschluss des 1. Spieltages steht noch das Duell gegen die RSG Ginsheim an. Hier trifft man auf zwei alte Bekannte, die ins Oberhaus zurückkehren: Jens Krichbaum und Roman Müller. Ihre letzte gemeinsame Begegnung in der 1. Bundesliga absolvierten die beiden bei der DM 2016 gegen Iserlohn. Damals siegten die Pfeiler in der Besetzung Cordes/Endrowait im Spiel um Platz drei und sicherten so die erste Medaille bei einer Elite-DM.

Nun stehen die Vorzeichen anders. Cedrik Perla gibt sein Debüt in der 1. Bundesliga und muss erst einmal auf diesem Niveau ankommen. Zudem agiert der 24-Jährige auf der ungewohnten Position des Torwarts. Mit Daniel Endrowait hat er aber einen erfahrenen Spieler an seiner Seite, der mit seiner Spielweise viel Druck von dem Youngster nehmen kann. Das Saisonziel ist klar formuliert: Klassenerhalt. Die ersten Schritte dahin sollen Samstag gemacht werden.