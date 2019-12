Hamm. Zahlreiche gute Platzierungen für die Aktiven des LAZ Iserlohn bei den Straßenläufen in Hamm.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

René Brune über 15 km nicht zu schlagen

Den ersten Advent nutzten die Läufer des LAZ Iserlohn bei den Bertlicher Straßenläufen zu einem weiteren Formtest. Drei Läufer nahmen die 15 km in Angriff, und vor allem René Brune überzeugte. Mit 56:05 Minuten sicherte er sich mit einem schnellen letzten Kilometer den Gesamtsieg und steigerte seine Bestzeit um über zwei Minuten.

Auf Platz drei im Gesamtklassement folgte Tobias Klatt, der sich auf 57:49 steigerte. Sein Debüt über 15 km gab Justin Lägel, der als Fünfter im Gesamtfeld mit 59:55n ebenfalls noch unter der Schallmauer von einer Stunde blieb. Damit verbuchte er Platz zwei in der Hauptklasse hinter Klatt.

Tabea Lehmann die Schnellste über die 5-km-Distanz

Über 5 km stellte Nachwuchsläufer Malte Eller sein Potenzial auf der Straße unter Beweis. Als Achter im Gesamtfeld (1. M14) stellte er mit 19:41 Min. eine neue Bestleistung auf. Ihm folgte Rückkehrer Ruben Jonas, bis Jahresende noch für den USC Bochum startberechtigt, auf Platz 13 im Gesamtklassement (1. Hauptklasse) mit 20:35 Minuten. Als schnellste Frau erreichte Tabea Lehmann das Ziel nach ordentlichen 21:48 (1. U18). Weitere Bestzeiten liefen Amin El-Chami (15. Gesamt, 2. M50) mit 20:51, Jill Keßler (60. Gesamt 1. HK) in 24:12 und Inga Schaefers (69. Gesamt, 2. HK) in 25:08. Adrian Veltum musste sein Rennen vorzeitig beenden.

Nur eine Woche später wurde der zweite Advent ebenfalls sportlich genutzt, dieses Mal reisten die Iserlohner zum Nikolauslauf nach Hamm. Simon Thomas beendete nach längerer Verletzungspause das 5-km-Rennen in neuer Bestleistung von 17:14 Minuten als Neunter (1.M35). Tabea Lehmann steigerte sich im Vergleich zur Vorwoche um 32 Sekunden und siegte in 21:16 Minuten in der U18. Franziska Müller wurde in 23:10 Sechste der U16.

Über 10 km machte den Aktiven starker Gegenwind und Regen zu schaffen, daher sind die Zeiten noch recht beachtlich. René Brune erreichte das Ziel als Zweiter im Gesamtklassement und Sieger der M35 nach 37:31 Minuten. Auf Rang 13 folgte Steffen Müller (40:51, 2. M50), und auf den Plätzen fünf und sechs der M50 landeten Jörg Schürmann (44:07) und Amin El-Chami (45:10 Minuten).