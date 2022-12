Roosters enttäuschen gegen Bietigheim auf ganzer Linie

Iserlohn. Mit der bislang schwächsten Saisonleistung unterliegen die Iserlohn Roosters mit 0:3 (0:1, 0:0, 0:2) gegen die Bietigheim Steelers.

Wie schon gegen Berlin taten sich die Roosters auch gegen Bietigheim schwer, in die Partie zu finden. Greg Poss Vorgabe, die Zweikämpfe in der neutralen Zone zu gewinnen um dann den direkten Weg zum Tor zu suchen, ging in den ersten zwanzig Minuten überhaupt nicht auf. Zwar fehlte nach den Ausfällen von Kris Foucault und Lean Bergmann auch Sena Acolatse, doch sollte keine Entschuldigung für das verkrampfte Auftreten der Blau-weißen sein. Vielmehr ließen die Roosters genau das vermissen, worauf ihr Trainer im Vorfeld großen Wert gelegt hatte: Zweikampfstärke. Die Gäste beschränkten sich dagegen auf einfaches Eishockey und hatten damit Erfolg. Nach einem misslungenen Aufbau durch Ryan O‘Connor stieß Maione im zweiten Anlauf durch die Roosters-Zone auf wenig Gegenwehr und konnte mühelos zur Führung einnetzen. Wenig später setzte Lepaus die Scheibe an den Pfosten. Im Anschluss versuchte es Iserlohn mit der Brechstange. Ein wahres Schussfeuerwerk (8.) prasselte auf den Bietigheimer Kasten. Meist flog die Scheibe entweder am Tor vorbei oder war die sichere Beute vom Steelers-Goalie Aittokaillio. Seine Vorderleute hielten es einfach auf dem Eis und bereiteten der Roosters-Defensive starke Probleme. Lepaus und Stretch hatten das 2:0 auf dem Schläger (10.). Die Hausherren verkrampften zusehends, Fehlpässe und Einfallslosigkeit im Aufbau zogen sich wie ein roter Faden durch das erste Drittel. Dazu vergaben Sven Ziegler und Chris Brown leichtfertig zwei gute Möglichkeiten.

Ziegler übt Manöverkritik nach erstem Drittel

„Wir waren beim ersten Tor noch nicht da. Bietigheim rotiert in unserer Zone, wir verlieren unsere Männer. Wir verlieren zu viele Zweikämpfe, das fängt schon bei den Bullys an. Wir müssen besser kommunizieren“, übte Sebastian Streu deutliche Kritik am Auftritt seines Teams. Die Bullystatistik von 15:4 zugunsten der Gäste spiegelte Streus Kritik deutlich wieder.

Keine Besserung im zweiten Abschnitt

Daran änderte sich auch im zweiten Abschnitt nichts. Offensiv klappte kaum einmal etwas. Pässe kamen kaum an, die meisten Zweikämpfe gingen weiter verloren. Gewohnt schwach blieb auch das Powerplay, es wirkte mitunter einfallslos. Selbst bei einer drittelübergreifenden vierminütigen Überzahl brachten die Roosters nichts zustande.

Fans schicken Roosters mit Pfiffen in die Kabine

Besser machten es dagegen die Steelers. Als zum x-ten Male die Roosters-Defensive sehr viel Platz ließ, erhöhte Jasper für die Gäste verdient auf 2:0. In der mit 3675 Zuschauern gefüllten Eissporthalle wurde es ruhig. Dass Casey Bailey in aussichtsreicher Position (48.) nur die Brust von Aittokallio traf, war symptomatisch für diesen verkorksten Eishockeyabend am Seilersee. Fünf Minuten vor Schluss nahm Greg Poss bereits Andreas Jenike zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis. Doch auch hier sollte nichts gelingen. Stattdessen sorgte Keränen mit dem Schuss ins leere Tor für die Entscheidung. Die Fans quittierten den schwachen Auftritt mit einem Pfeifkonzert.

“Wir haben nie in den Groove gefunden, die Pässe kamen nicht an. Defensiv war es eine Vollkatatstrophe“, redete Tim Bender nach Spielende bei Magenta Sport Klartext.

Tore: 0:1 (2:59) Maione, 0:2 (43:54) Jasper, 0:3 (57:27) Keränen (EN)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn Hemer Letmathe