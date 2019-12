Roosters finden keinen Weg aus ihrem Dilemma

Sturmböen, tief hängende Wolken und unangenehmer Regen bei einstelligen Temperaturen: Das Iserlohner Wetter am Montag war sinnbildlich für die Situation der Roosters, die mit null Punkten und 1:6 Toren erneut ein Wochenende zum Vergessen geliefert und auch tabellarisch an Boden verloren haben. Schlusslicht Schwenningen ist bei einem Spiel weniger bis auf einen Punkt an die Roosters herangerückt, die Distanz zu Platz zehn beträgt mittlerweile schon neun Zähler.

Jason O’Leary hat Verständnis für die Reaktion der Fans

Die Geduld der Fans ist auch ausgereizt, das wurde am Freitagabend beim trostlosen Heimspiel gegen die Grizzlys Wolfsburg (1:5) deutlich. Nach dem zwischenzeitlichen 0:3 wurde die Mannschaft von Trainer Jason O’Leary erstmals lautstark ausgepfiffen, auch Sprechchöre schallten durch die Eissporthalle. „Wir woll’n euch kämpfen seh’n“ skandierten nicht nur die Ultras. „Die Fans haben Recht, wenn wir so eine schwache Leistung bringen“, sagte O’Leary unmittelbar nach dem Wolfsburg-Spiel, das schon nach 77 Sekunden in die falsche Richtung zu laufen begann. „Sie sind mit dem Herzen dabei und zahlen Geld, um uns zu sehen. Ihre Reaktion müssen wir uns zu Herzen nehmen.“

Von dem angekündigten Experiment, vor der Partie eine intensive Trainingseinheit anzusetzen, nahm er doch wieder Abstand. „Es war eine normale Vorbereitung“, bestätigte er und schickte erfahrene sechs Spieler als erste aufs Eis. Die hielten wieder nicht das, was man sich von ihnen versprechen durfte, woraufhin O’Leary deutlich und emotional wurde. „Wenn sie keine Eier haben, dieses Spiel zu spielen, dann sollen sie aufhören. Die Arbeitsleistung ist sehr wichtig. Ein paar arbeiten immer mit, aber es müssen 18, 19, 20 Spieler sein.“

Das Trainerteam reagierte, mischte die Reihen durcheinander und stabilisierte die Defensive für das Augsburg-Spiel. Doch trotz erhöhtem Engagements blieb die Wende aus, ein Torerfolg sprang vor den zu mehreren Hunderten mitgereisten Fans nicht heraus. „Wir sind in einem Loch und suchen nach jeder Lösung, um dort herauszukommen“, begründete O’Leary die Umstellungen und erklärte auch, warum Andreas Jenike, Erik Buschmann und Brett Findlay nicht mit nach Bayern fuhren. „Andy ist krank, er hätte sowieso nicht gespielt, Erik brauchte eine Pause und Brett musste als überzähliger Ausländer draußen bleiben. Das hat ihm natürlich nicht gefallen. Die Spieler wollen immer spielen.“ Das wiederum wertet O’Leary als gutes Zeichen.

Im Angriff wird mit Marko Friedrich ein Spieler vermisst, der genau das verkörpert, was O’Leary sehen will. Seit dem Heimspiel gegen Mannheim fehlt der 28-jährige Assistant-Kapitän, außer Gefecht setzt ihn ein heftiger Check, durch den Friedrich eine schwere, mit einer Amnesie einhergehenden Gehirnerschütterung davontrug. Zwei Wochen ist das nun her, doch erst in diesen Tagen kann er damit beginnen, sich vorsichtig sportlich zu betätigen. „45 Minuten fehlen in meinem Gedächtnis komplett“, sagte er.

Und von dem, was seine Mannschaftskameraden bislang ohne ihn anstellten, bekam er nicht viel mit. Das Fernsehgucken erwies sich als zu anstrengend und den Besuch des eigentlich erfrischenden Spiels gegen Bremerhaven musste er nach dem ersten Drittel abbrechen. „So ein Pech wie in diesem Jahr hatte ich noch nie. Eigentlich bin ich gar nicht verletzungsanfällig“, sagt die „67“ der Roosters und bezieht auch die zwei Verletzungen seit dem Sommer mit ein, durch die er erst weite Teile der Vorbereitung verpasste und dann nicht richtig in Tritt kam.

Marko Friedrich: „Es darf nicht so viel gegrübelt werden“

Ein Patent, wie das Team auch zunächst ohne ihn wieder in die Spur finden kann, hat er nicht. „Einfach einen Schalter umlegen und auf Touren kommen, funktioniert ja selbst in der Wirtschaft nicht. Uns hilft nur harte Arbeit, damit wir das Ruder wieder herumreißen, dazu haben wir zweimal pro Wochenende die Chance.“ Es dürfe nur nicht zu viel gegrübelt werden, der tief sitzende Frust könne auch in positive Energie umgewandelt werden. „Es muss eine ,jetzt erst recht’-Einstellung her, und mit Kampf und Einsatz kann man auch vieles wettmachen.“ Wann Friedrich selbst wieder mit positivem Beispiel voran gehen kann, ist aber zur Zeit noch nicht absehbar.