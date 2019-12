Iserlohn. Aktueller Topscorer geht, die Nachfolgesuche läuft.

Roosters lösen Vertrag mit Brett Findlay auf

Die Iserlohn Roosters werden ihren Kader noch einmal verändern. Der Vertrag mit Stürmer Brett Findlay wurde aufgelöst, und Manager Christian Hommel arbeitet intensiv an einer Nachfolgelösung.

Der 27-jährige Kanadier kam vor der Saison aus Bozen an den Seilersee und ist aktuell mit 14 Punkten Topscorer des Teams. „Er ist nicht allein Schuld an unserer Misere. Wenn es darum ginge, hätte man sich auch von fünf oder sechs anderen Spielern trennen können“, meinte Hommel. Am letzten Sonntag wurde Findlay, der mit seiner Entwicklung und Situation in Iserlohn unzufrieden war, in Augsburg nicht berücksichtigt, und in den Tagen danach eröffnete sich für ihn eine Option, die er nun ergriff. „Das ist alles sehr anständig abgelaufen. Für uns entsteht nun sportlich wie wirtschaftlich eine neue Chance“, meinte der Manager, der gern vor den Wochenendspielen einen neuen Spieler präsentiert hätte. „Aber der muss eine bestimmte Rolle erfüllen, und deshalb müssen wir sehr genau hinschauen.“ Trainer Jason O’Leary zum Findlay-Abgang: „Mir tut das weh. Er ist ein guter Spieler und ein guter Mensch.“ Der Coach legt Wert darauf, dass mit ihm keinesfalls ein Sündenbock gefunden werden sollte.