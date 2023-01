Roosters machen Sprung in die Play-off-Ränge

Iserlohn. Mit einem 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)-Erfolg gegen die Löwen Frankfurt sorgen die Iserlohn Roosters für einen stimmungsvollen Neujahrsauftakt.

Welchen Wert würden die Siege gegen Mannheim und Straubing haben? Können die Iserlohn Roosters auch gegen direkte Konkurrenten ihre guten Leistungen nachhaltig bestätigen? Diese Fragen wollten die Iserlohn Roosters im ersten Spiel des Jahres 2023 möglichst mit einem Erfolg gegen die Löwen Frankfurt beantworten.

Personell konnte Greg Poss fast aus dem Vollen schöpfen. Einzig Hannibal Weitzmann fehlte krankheitsbedingt neben dem Langzeitausfall Kris Foucault. Als zweiten Torhüter hatte man Eigengewächs Jonas Neffin vom Zweitligisten Dresden an den Seilersee beordert.

Die Roosters erwischten gegen den Liganeuling einen guten Start. Sie überbrückten schnell die neutrale Zone und kamen über ein sicheres Passspiel zu guten Chancen. Poirier (6.) und Raedeke (16.) hatten die besten Möglichkeiten. Einzig im Powerplay (15.) hackte es erneut. Kurz darauf belohnten sich die Gastgeber für den starken Auftakt. Nach gewonnenem Bully durch Eric Cornel, bediente Torsten Ankert Verteidigerkollege Tim Bender, der direkt zur Führung abschloss. „Ich habe ihm gesagt, dass 2023 sein Jahr wird. Dass er gleich im ersten Spiel so einen Paß spielt, zeigt dass es läuft“, erzählte der Torschütze seine Kurzgeschichte zum dritten Saisontreffer. Bitter wirkte das schnelle Gegentor der Gäste. Hubert Labrie hatte sich an der Bande eine dumme Strafzeit eingehandelt, die Bokk umgehend zum verdienten Ausgleich nutzte.

Gleich zu Beginn des Mittelabschnitts unterstrich das Poss-Team, im Duell um einen Play-off-Platz die Fäden in der Hand halten zu wollen. Erik Buschmanns Schuss von der blauen Linie lenkte Labrie zur erneuten Führung ab. Es war die zweite Verteidigerkombination des Abends.

Das 2:1 verlieh den Sauerländern aber nicht die nötige Sicherheit. Was auch daran lag, dass die Löwen nun merklich aggressiver zu Werke gingen und zwischen der 31. und 34. Minute die Roosters in ihrer eigenen Zone festnagelten. Nur Andreas Jenike verhinderte das 2:2. Seine Vorderleute fanden jedoch einen Weg aus der Umklammerung. Émile Poirier und Eugen Alanov (36.) scheiterten zunächst mit ihren Vorstößen an Frankfurter Goalie Hildebrand. Als Jenike gegen D‘Amigo die nächste dicke Chance vereitelte, setzte Cornel nach Querpass von Chris Brown im direkten Anschluss mit dem 3:1 ein wichtiges Zeichen. Ein Zwei-Tore-Vorsprung zur Pause wäre wichtig gewese. Doch nur 12 Sekunden später lenkte Colin Ugbekile einen Wenzel-Schuss unglücklich zum 3:2 ins eigene Tor ab.

So blieb es im Schlussdrittel eine enge Partie, in der sich Iserlohn den Zwei-Tore-Vorsprung zurückholte. Erneut hatte Cornel ein Bully gewonnen, Bender bediente wieder Ankert, der so Maciej Rutkowski zum ersten Saisontreffer verhalf. Das 5:2 durch Poirier schien die Vorentscheidung in der weiter hart umkämpften Partie zu sein. Weil Ex-Rooster Sezemsky nur 38 Sekunden später die Unordnung in der Defensive zum 5:3 ausnutzte, blieb es weiter spannend. Frankfurt setzte drei Minuten vor Schluss alles auf eine Karte. Den dritten Saisonsieg und den Sprung auf einen Play-off-Platz ließen sich die Roosters aber nicht mehr nehmen. Die Boxeinlage 85 Sekunden vor Abpfiff sorgte zusätzlich bei den knapp 4000 Zuschauern für Stimmung.

Tore: 1:0 (16:12) Bender, 1:1 (17:08) Bokk (5-4), 2:1 (22:15) Labrie, 3:1 (39:21) Cornel, 3:2 (39:32) Wenzel, 4:2 (44:52) Rutkowski, 5:2 (53:11) Poirier, 5:3 (53:49) Sezemsky

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn Hemer Letmathe