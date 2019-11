Iserlohn Roosters stehen vor zwei Mammutaufgaben

Iserlohn. Mit Straubing und Mannheim geht es für die Iserlohn Roosters an diesem Eishockey-Wochenende gegen zwei Top-Teams der Liga.

Komplett verflogen ist der Hauch von Euphorie, mit denen die Iserlohn Roosters vor zwei Wochen in die Deutschland-Cup-Pause gingen. Die haben sie nach starken Auftritten und guten Ergebnissen auf Platz zehn verbracht. Doch das anschließende Null-Punkte-Wochenende wirkte wie ein Schlag in die Magengegend – einhergehend mit dem Sturz auf Platz 13. Davon muss sich das Team schnell wieder erholen. Das heutige Auswärtsspiel bei den Straubing Tigers (Platz zwei) und das Heimspiel am Sonntag gegen die auf Rang drei liegenden Adler Mannheim haben es in sich.