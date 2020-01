Roosters wollen miese Bilanzen aufbessern

Die Iserlohn Roosters gehen fokussiert an die bevorstehenden beiden Aufgaben heran. Heute steht das Heimspiel gegen die Grizzlys Wolfsburg an, am Sonntag geht es zur Düsseldorfer EG. Dass es zuletzt nach vier Siegen (elf Punkte) in Folge in München nichts zu holen gab, tat der Stimmung im Team keinen Abbruch, beteuerte Trainer Jason O’Leary.

Die einzigen beiden Schlappen in diesem Jahr gab es damit in Mannheim und eben in der bayrischen Landeshauptstadt. Immerhin fuhren die Roosters mit der Gewissheit wieder nach Hause, dass Deutschlands beste Eishockeymannschaften bis an ihre Leistungsgrenze gehen müssen, wenn sie das O’Leary-Team schlagen wollen. „Es ist schön, mit den Top-Teams mithalten zu können, aber noch schöner ist es, sie zu schlagen.“ Dieses Gefühl kennt seine Mannschaft, gegen die Top vier der Liga wurde mindestens einmal gewonnen.

Ganz anders sieht die Saisonbilanz gegen die beiden bevorstehenden Gegner aus. Erst zwei magerere von möglichen 18 Punkten gingen an die Roosters, die wurden Ende September bei der 2:3-Heimniederlage nach Verlängerung gegen Düsseldorf und im Oktober bei der 2:3-Niederlage nach Penaltyschießen in Wolfsburg geholt.

Ein Sieg wäre heute umso wichtiger, weil sich die Grizzlys als Konkurrent um Platz zehn herausgestellt haben. Sie sind aktuell Neunter, haben bislang 51 Punkte geholt und damit genauso viele wie die auf Platz zehn liegenden Nürnberger. Zwölf Punkte weniger haben die Roosters auf ihrem Konto. Im Idealfall verkürzt sich der Abstand bereits heute auf neun Zähler. Die DEG kämpft dagegen darum, noch die direkte Qualifikation für die Play-offs zu schaffen. Sie verfügt über einige Qualitäten, die O’Leary durchaus imponieren. „Die spielen diszipliniert, gut strukturiert und sie stehen defensiv unglaublich gut. Außerdem rückt das Team nicht von seiner Linie ab.“ Das spiegelt sich im Torverhältnis wieder, die 90 Gegentore sind Ligabestwert. Die 96 geschossenen Tore sind dagegen unterdurchschnittlich.

Ryan O’Connor kann wahrscheinlich doch spielen

Nur drei Teams sind noch harmloser, am Ende dieser Liste tauchen die Iserlohn Roosters auf. Wolfsburg sei dagegen deutlich schwieriger einzuschätzen. In beiden Partien hofft O’Leary mehr denn je auf ausgeruhte Spieler. Zu den Trainingsinhalten gehörten im Laufe der zu Ende gehenden Woche Eins-zu-Eins-Situationen und das Defensivverhalten sowie Regeneration – ein Indiz dafür, dass die Spiele gegen Schwenningen und in München viel Kraft gekostet haben. Für Ryan O’Connor war das Sonntagsspiel verletzungsbedingt sogar vorzeitig beendet. Ob er heute wieder einsatzfähig ist, entscheidet sich kurzfristig. Es sollen noch einige weitere Spieler auf der Kippe stehen, Namen nannte O’Leary allerdings nicht. Nur den Torhüter verriet er schon. Nachdem in München Anthony Peters ran durfte, erhält diesmal wieder Andreas Jenike den Vorzug.