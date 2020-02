SC Hennen verstärkt Sorgen des ASSV Letmathe

Das Nachsehen hatten die in blau gekleideten Letmather nicht nur in dieser Szene.

Letmathe. Bei chancenlosen Letmathern verbuchen die Zebras ihren ersten Auswärtserfolg.

Ausgerechnet im Waldstadion platzte der Knoten. Der siegreiche SC Hennen ist nicht mehr schwächste Auswärtsmannschaft der Staffel 6. Gegen einen im Angriff völlig harmlosen ASSV landete das Team von Trainer Holger Stemmann einen hochverdienten und wichtigen Dreier.





Fußball-Bezirksliga: ASSV Letmathe - SC Hennen 0:2 (0:0). Die stürmischen Winde im Waldstadion waren einer sehenswerten Partie abträglich. Die Abwehrreihen dominierten, das Derby war geprägt von Mittelfeldgeplänkel. Die erste Chance besaßen die Zebras, aber Weigelt verpasste am kurzen Pfosten (15.). Den ersten Letmather Torschuss verbuchte Plötz, aber Krause war zur Stelle (31.). Ansonsten war der SC-Keeper so gut wie beschäftigungslos. Nur noch eine brenzlige Situation verdiente den Eintrag in das Notizbuch. Einen Eckball von Boulakhrif ließ der Letmather Torsteher Jansons auf die Linie ticken, packte dann aber beherzt zu (33.).

Kein Durchkommen für ASSV gegen kompakte SC-Deckung

Im zweiten Abschnitt jubelten die Gäste. Eine Reimann-Flanke verlängerte Weigelt per Kopf und am langen Pfosten war Torschütze Kordt völlig ungedeckt – 0:1 (53.). Das leichte Übergewicht der Letmather verpuffte wirkungslos, gegen die kompakte SC-Deckung gab es mit viel zu statisch angelegten Angriffen kein Durchkommen. Für den SC Hennen öffneten sich mit zunehmender Spieldauer Freiräume, in die immer wieder der flinke Boulakhrif stieß.

Die Gäste versäumte es aber, aus ihren zahlreichen Chancen entsprechend Kapital zu schlagen. So hatte der für Weigelt (schwere Fußverletzung) eingewechselte Üstün gleich zweimal den vorentscheidenden Treffer auf dem Fuß (76. und 84.). In beiden Szenen fehlte es an der nötigen Kaltschnäuzigkeit im Abschluss. Die Hennener kamen mit dem knappen Vorsprung aber nicht mehr ernsthaft in Bedrängnis. Sie konnten es sich sogar erlauben, das alles entscheidende zweite Tor erst zwei Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit zu markieren. Üstün hatte viel Platz auf der rechten Seite, seinen klugen Querpass schob Boulakhrif zum 0:2 in die Maschen. In der Nachspielzeit wäre Üstün beinahe doch noch ein Treffer gelungen. Mit dem Ball lief er allein auf das Letmather Gehäuse zu, doch Keeper Janson roch den Braten und fischte den zu niedrig angesetzten Heber weg.

ASSV: Jansons, Plötz (86. Oltersdorf), B. Steinau, Rathamone, Haarmann (68. Hasani), L. Steinau, Urumis, Gündüz, Dindar, Justino (78. Lau), Sala.

SCH: Krause, Elezovic, Danila, Cala, Kemper, Loos (89. Aharaou), Reimann, Krawczyk, Kordt (63. Rudzinski), Weigelt (67. Üstün), Boulakhrif.

Tore: 0:1 (53.) Kordt, 0:2 (88.) Boulakhrif.