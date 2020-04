Schachvereine wollen Virus virtuell schachmatt setzen

Hemer. Das Schach spielen boomt: Die Meisterschaften verzeichnen Teilnehmerrekorde und auch das Training des SV Hemer kann fast wie gewohnt stattfinden.

Während vor allem die Teamsportler aus Fußball, Handball oder auch Rollhockey auf andere Trainingsmethoden zurückgreifen müssen, sprich also statt den Ball zu kicken oder auf Rollschuhen zu stehen, eher eine Runde im Wald laufen oder ein allgemeines Fitnessprogramm in den eigenen vier Wänden absolvieren, läuft zumindest beim SV Hemer das Schachtraining weiter – wenn auch ohne persönlichen Kontakt.

„Jeder unserer Spieler und Spielerinnen trainiert selbst zuhause am eigenen Schreibtisch, Computerprogrammen sei dank“, berichtet Andreas Jagodzinsky. Der Vorsitzende des Schachvereins erläutert, dass es schon immer Training via Skype gegeben habe. Dort sehen alle Teilnehmer der Einheit dann die Stellungen mittels einer Computersoftware, beantworten dazu Fragen und können die Züge auf dem Brett online nachvollziehen.

Meisterschaften abgesagt und verschoben, Nachholtermine noch unklar

Ob die unterbrochenen Wettbewerbe jedoch wieder aufgenommen werden, wissen die Schachspieler aktuell noch nicht – viele Meisterschaften wurden schon verschoben oder gar komplett abgesagt, wie etwa die NRW-Meisterschaft, bei der sechs Teilnehmer des SV Hemer an den Start gegangen wären.

Ganz ruhig ist es dann aber doch nicht: Das Schachgeschehen verlagert sich mehr und mehr ins Internet. So veranstaltet der SV Hemer zum Beispiel eine Vereinsmeisterschaft online und erreicht so mehr Teilnehmer, als es sonst der Fall wäre. „Auf diese Weise können auch unsere Spielerinnen aus Rumänien und Spanien teilnehmen, die Resonanz ist klasse“, berichtet Jagodzinsky. Und auch die Deutschen Internetmeisterschaften im Schach, die bereits vor der Corona-Krise geplant waren, erfreuen sich einer besonders großen Beliebtheit – 350 Teilnehmer waren es allein in der Vorrunde.

Spiele und Meisterschaften nicht eins zu eins ins Internet übertragbar

Eins zu eins lasse sich der Spielbetrieb aber nicht ins Internet übertragen, erklärt Andreas Jagodzinsky. „Was bei den körperlichen Sportarten das Doping ist, ist bei uns die Gefahr, dass Computer-Betrug stattfindet.“ Wenn einzelne Teilnehmer ein Schachprogramm nutzen, lasse sich das schwer prüfen. Im eigenen Verein könne er das ausschließen: „Wenn da ein Anfänger beispielsweise eine erfahrenere Spielerin schlägt, wäre der Betrug wohl deutlich.“ Im größeren Rahmen sei es aber deutlich schwieriger, Betrug aufzudecken. Dennoch werden wie jetzt nach der Vorrunde der Internetmeisterschaft Spiele analysiert und bei Unstimmigkeiten auch Spieler disqualifiziert.

Auch die Frauenmannschaft des SV Hemer trainiert weiter und hofft, im Herbst in der Bundesliga starten zu können. Wie allerdings der allgemeine Spielbetrieb bis dahin aussieht, ob Meisterschaften nachgeholt oder ganz abgesagt werden, ist noch nicht klar. Aber unter dem Motto „Schach dem Virus“ trotzen die Schachvereine der Krise und werden erfinderisch – bis sie wieder von Angesicht zu Angesicht am Schachbrett gegeneinander antreten können.