Neuwied/Iserlohn . Das Team der Sportschule Kimpfel überzeugt bei den WKU-Titelkämpfen.

Spitzenplatzierungen bei der DM

Mit großem Erfolg nahmen acht Athleten aus der Iserlohner Sportschule Kimpfel an der deutschen Meisterschaft der WKU in Neuwied teil.

Im Nachwuchsbereich startete die neunjährige Pia Raffaele in der Kategorie „Koreanstyle Kids“, überzeugte bei ihrem erst dritten Turnier die Kampfrichter und sicherte sich mit der Höchstwertung den Meistertitel. Zudem bekam sie für ihren Sieg 70 Punkte in der nationalen Rangliste für die Weltmeisterschaft 2020 gut geschrieben. Zum erstem Mal nahm Leon Pforr (13) an einem Wettkampf im Leichtkontakt teil. Im Kampf um den Einzug ins Finale unterlag er nur knapp und wurde Dritter.

Michelle Strom (14) und Monika Maul (12) nahmen beide erst im Oktober an der WKU-Weltmeisterschaft in Bregenz/Österreich teil. Dort starteten sie noch in getrennten Klassen. Mit der Deutschen Meisterschaft begann jedoch die neue Turniersaison, so dass Maul, die in Bregenz WM-Bronze holte, nun nicht mehr in der Kids-Klasse, sondern mit Strom gemeinsam in der Junioren-Klasse startete. In dieser Klasse, in der sie sich sieben Kontrahentinnen gegenübersah, konnte sie sich noch nicht durchsetzen. Michelle Strom hingegen überzeugte die Wertungsrichter mit ihrer Form und wurde mit dem dritten Platz belohnt.

Corinna Duda nur von einerAmerikanerin bezwungen

Nach längerer Zeit startete Corinna Duda wieder in der Adults Klasse, ebenso wie Antonia Bonelli. Beide gewannen in der Vergangenheit bereits die Deutsche Meisterschaft und standen auch bei Weltmeisterschaften im Finale. Auch dieses Mal ließ Duda die nationale Konkurrenz hinter sich, und dass es am Ende „nur“ zum zweiten Platz reichte, lag an den Regularien der WKU, die bei diesen Turnieren auch ausländische Sportler zulässt. Deutsche Meisterin wurde somit eine Amerikanerin, mit nur 0,2 Punkten Vorsprung.

Auch Antonia Bonelli beeindruckte mit einer starken Darbietung, so dass das Kimpfel-Team eigentlich mit dem dritten Platz für sie gerechnet hatte. Nicht alle Wertungsrichter sahen das allerdings so, so dass sie Vierte wurde. Auch die noch nicht so erfahrene Diana Beitinger startete in dieser Klasse, zeigte eine zufriedenstellende Leistung, doch in die Punkteränge schaffte sie es noch nicht. Am Ende des Tages konnte sich das Aufgebot der Sportschule Kimpfel aber noch einmal freuen. Vanessa Raffaele und Ali Hassan starteten erstmals gemeinsam mit einer traditionellen Form, die sie synchron vortrugen. Sie erreichten auf Anhieb den ersten Platz und wurden Deutsche Meister.