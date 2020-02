Südschule triumphiert in packendem Finale

Diese Veranstaltung schreibt seit mehr als 30 Jahren eine Erfolgsgeschichte. In keiner anderen Sportart herrscht in den Grundschulen des Märkischen Kreises eine derartige Kontinuität wie beim Basketball. Auch in diesem Jahr nahmen wieder 39 Mannschaften den Kampf um die Kreismeisterschaft auf. 15 davon, und damit knapp 200 Schüler der vierten Klassen, bestritten nun die Endrunde in der Matthias-Grothe-Halle.

Sieger der 31. Auflage war das Team II der Südschule aus Iserlohn, das sich in einem hart umkämpften Finale mit 4:3 gegen die Grundschule Lindenhof aus Lüdenscheid durchsetzte und den Märkischen Kreis demnächst beim Finale der Westfalen YoungStars am 23. Juni in Hamm vertreten wird. Platz drei ging an Team I der Südschule. Zu den weiteren Lokalmatadoren gehörten die GS Bömberg (5. Platz), Hennen (13.), Burg (14.) und die Saatschule (15.).

Nach diesem aufregenden Vormittag wurden aber alle teilnehmenden Kinder gefeiert wie Sieger. Keiner der Teilnehmer ging mit leeren Händen nach Hause. Dafür sorgten einmal mehr die Profis der Iserlohn Kangaroos, seit vielen Jahren ein verlässlicher Partner bei der Durchführung dieses Events.

Nachdem die Kinder von Uwe Steinebach, Verantwortlicher für den Schulsport im Märkischen Kreis, und seinem Team Urkunden und Pokale erhalten hatten, standen die Zweitligaspieler der Kangaroos Spalier und versorgten die Kinder mit Postern, Infomaterial und Tickets für den Besuch eines Heimspiels. Weitere fleißige Helfer stellten das Märkische Gymnasium sowie das Gymnasium an der Stenner.

Zuvor hatten die Protagonisten der Kangaroos und der Schulen die einzelnen Spiele geleitet und den jungen Sportlern wichtige Tipps gegeben. Und die Nachwuchs-Basketballer bekamen auch von anderer Seite Unterstützung, denn die Tribüne war bestens gefüllt, aber auch die eigenen Teamkollegen feierten jeden Korberfolg überschwänglich.

Zum Abschluss der Siegerehrung endete mit der 31. Auflage auch die Ära Steinebach, denn der Schulsportverantwortliche des Märkischen Kreises geht in den Ruhestand. Die Kreismeisterschaft, die das Produkt einer mustergültigen Zusammenarbeit zwischen Kreis, Westdeutschem Basketballverband (vertreten durch Georg Kleine) und den Kangaroos ist, wäre ohne Steinebachs Engagement sicher nicht zu dem geworden, was sie heute ist: Die bedeutendste Sportveranstaltung der Grundschulen im Märkischen Kreis.