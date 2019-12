Tiefschlag 53 Sekunden vor Schluss

Nach dem 1:0-Erfolg gegen München schien beim Nordlicht ein Sieg durchaus machbar. Doch mit einem zu schwachen letzten Drittel reichte es für die Roosters nicht zum ersten Sechs-Punkte-Wochenende der Saison. Stattdessen kassierten sie 53 Sekunden vor Schluss den Nackenschlag.





Fischtown Pinguins Bremerhaven - Iserlohn Roosters 3:2 (1:1, 0:1, 2:0). Nach dem tollen DEL-Debüt am Freitag fungierte Jonas Neffin an der Nordsee hinter Andreas Jenike als Back-up. Trainer Jason O’Leary hoffte vor der Partie, dass seine Mannschaft nach der staubedingt verspäteten Ankunft „schnell die Beine finden“ würde. Dagegen hatten jedoch die Gastgeber etwas, die aggressiv begannen und Jenike in den Mittelpunkt stellten. Er verhinderte mehrfach den Rückstand. Mehr Glück hatten dagegen die Roosters. Julian Lautenschlager verwandelte gleich den ersten Schuss aus zentraler Position zur frühen Führung. Es war sein zweites Saisontor, nachdem er auch schon daheim gegen Bremerhaven getroffen hatte.

Starker Andreas Jenike hältdie Roosters im Spiel

Im Anschluss machten die Hausherren weiter Dampf. Der IEC konnte sich dabei auf Jenike verlassen, der die Führung festhielt. Dennoch schien der Ausgleich nur eine Frage der Zeit zu sein. Espeland zog von der blauen Linie ab, Chris Rumble arbeitete nicht konsequent genug vor dem eigenen Kasten, so dass Sykora keine Probleme hatte, der Scheibe die entscheidende Richtungsänderung zu geben. Kurz darauf hatte Jenike Glück, als er einen Uher-Schuss durchrutschen ließ. Der Patzer war eine Ausnahme.

Offensiv setzten die Roosters nur wenige Ausrufezeichen. Jake Weidner versuchte es aus der Drehung (13.), kurz darauf hätte der Stolperer von Erik Buschmann fast zum Rückstand geführt, doch Jenike verhinderte den mit einem Klasse-Save. Erst zur Schlussphase des Auftaktdrittels blitzte Iserlohn wieder offensiv auf. Alex Grenier scheiterte aus dem Bullykreis an Gudlevskis, ebenso Alex Petan im Nachsetzen und erneut Grenier, der knapp verzog (17.).

Eine kuriose Strafe kassierten die Gäste aufgrund eines falschen Anspiels am Bullykreis. Die folgende Unterzahl brachten sie auch dank Jenike gut über die Bühne. „Wir geben Bremerhaven zu viele Möglichkeiten. Wir müssen besser defensiv arbeiten und nach vorne einfacher spielen“, sagte Mike Hoeffel in der Pause bei Magenta Sport.

Die Umsetzung des Vorhabens sollte aber dauern. Zunächst verhinderte Jenike einen schnellen Rückstand im Mittelabschnitt, und als Verlic nach einem kapitalen Aufbaufehler von Hoeffel auf und davon zog, war er erneut zur Stelle (28.). Offensiv konnten die Roosters bis dahin wenig Akzente setzen, auch das Powerplay blieb gewohnt schwach. Erst fünf Minuten vor Ende des Drittels arbeiteten sie sich in eine Druckphase bei Fünf gegen Fünf - mit Erfolg. Nach Querpass von Petan zielte Grenier zur erneuten Führung in die lange Ecke. Dank Jenike hielt das 2:1 bis in den Schlussabschnitt.

Während man hier defensiv gut agierte und die Gastgeber vom Tor fernhielt, fuhr man offensiv auf Sparflamme. Es mangelte an Durchschlagskraft, während Bremerhaven in den letzten zehn Minuten wieder anzog. Nach einer dummen Strafe von Orendorz netzte Urbas per Handgelenksschuss zum 2:2 ein. Ebenso unüberlegt war Jenikes Foul an Zengerle, aber in dieser Unterzahl ließen die Roosters nichts anbrennen. Die Hausherren erhöhten jedoch den Druck und versetzten den Gästen den Nackenschlag. Verlic lenkte einen Urbas-Schuss über Fortunus zum 3:2-Siegtreffer ab. Die Schiedsrichter sicherten sich per Videobeweis ab. Im Schlussspurt machte Jenike Platz für einen sechsten Feldspieler - ohne Erfolg. „Wir haben im letzten Drittel den Fuß vom Gas genommen“, ärgerte sich Daniel Weiß über die Niederlage in seinem 600. DEL-Spiel.