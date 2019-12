Trotz Steigerung wieder keine Punkte

Trotz der Unterstützung der im Sonderzug mitgereisten Fans kassierten die Iserlohn Roosters in Augsburg die dritte Schlappe in Folge. Und wieder einmal blieb man ohne Torerfolg, weil es trotz Reihenumstellung an offensiver Durchschlagskraft haperte. Der Abstand auf Platz zehn beträgt nun beachtliche neun Zähler.





Augsburger Panther – Iserlohn Roosters 1:0 (1:0, 0:0, 0:0). Nach der 1:5-Freitagspleite gegen Wolfsburg hatte Roosters-Manager Christian Hommel personelle Konsequenzen angekündigt. Doch die Möglichkeiten des IEC in diese Richtung sind begrenzt, was auch schon Trainer Jason O’Leary anmerkte. So kehrte Verteidiger Daine Todd in den Kader zurück, dafür blieben Erik Buschmann sowie mit Brett Findlay der beste Scorer in Augsburg unberücksichtigt. Für Andreas Jenike stand Jonas Neffin erstmals als zweiter Torwart im Kader.

Julian Lautenschlager appellierte vor der Partie bei „Magentasport“ an das Selbstvertrauen der Mannschaft. „Wir müssen wieder selber an uns glauben. Jeder weiß was er kann.“ Der Wille zu einem besseren Spiel war den Roosters durchaus anzumerken. Sie hatten aber genug mit Augsburgs frühem Forechecking zu tun. Zudem schossen die Panther aus allen Lagen. Anthony Peters stand daher im Mittelpunkt des Auftaktdrittels. Gegen Stieler (2.) parierte er den ersten Schuss, bei Ullmanns guter Chance störte Chris Rumble entscheidend. Und doch folgte erneut die kalte Dusche in Form eines frühen Gegentores. Neal Samanski verlor in der eigenen Zone an der Bande die Scheibe an Kosmachuk, der bediente Trevelyan – 1:0. Nach nur fünf Minuten schleppten die Roosters wieder die Hypothek eines frühen Rückstandes mit sich herum und sie versuchten nun, Augsburg mit hartem Körpereinsatz aus dem Spiel zu nehmen. Insbesondere Alex Grenier und Mike Halmo checkten hart aber fair, was den Panthern natürlich nicht gefiel. Deren Revancheaktionen führten zu einer langen Powerplayphase (16.). Doch aus den fast dreieinhalb Minuten in Überzahl, darunter gar 33 Sekunden mit zwei Spielern mehr, schlug Iserlohn kein Kapital. Bei Fünf gegen Drei kam der IEC einfach nicht in Position, in der restlichen Zeit schossen einzig Bobby Raymond und Alex Petan auf das AEV-Gehäuse. Zu wenig, um etwas Zählbares zu produzieren, zumal Panthers-Torhüter Keller einen Sahnetag erwischt hatte. Dennoch war der Ein-Tore-Rückstand durchaus aufholbar. Darüber war man sich auch bei den Roosters im Klaren und startete engagierter in den Mittelabschnitt. Nachdem Peters gegen Lamb rettete, traf Grenier im Gegenzug nur den Pfosten (23.). Allerdings nahm Dieter Orendorz durch ein Offensivfoul dem IEC wieder den Schwung.

Offensivreihen beider Klubs kommen nicht zur Entfaltung

Dafür funktionierte das Unterzahlspiel der Sauerländer. Kompakt in der eigenen Zone stehend, oder mit einem frühen Forechecking, ließen sie den Gegner kaum zur Entfaltung kommen. Doch das galt genauso für die Roosters in der Offensive. Die Panther demonstrierten ein ums andere Mal, warum sie in der Liga das zweitbeste Team im Blocken der Schüsse sind. Die Qualität und Power der Iserlohner Schüsse reichte einfach nicht aus, um die 800 mitgereisten Fans jubeln zu lassen. In guten Positionen wurde lieber nochmal quer gespielt als direkt zu schießen.

Daran änderte sich auch im Schlussdrittel nichts. Auf mäßigem Niveau blieben gefährliche Aktionen auf beiden Seiten Mangelware. Und wenn, waren die Torhüter zur Stelle. 70 Sekunden vor Schluss räumte Peters zugunsten eines sechsten Feldspielers seinen Arbeitsplatz. Und auch als 43 Sekunden vor Abpfiff der AEV noch eine Strafe kassierte, blieben Iserlohns Aktionen zu harmlos, um noch den Ausgleich zu erzielen. Am Ende verließ man trotz einer Leistungssteigerung gegenüber dem Freitagspiel zum dritten Mal in Folge als Verlierer das Eis.